Teröristlerin umudu hâlâ sokakta! Bir çağrı daha

Göksel Çağlav Ankara

Bebek katili terör örgütü PKK’nın eli kanlı elebaşı Abdullah Öcalan’ın, Türkiye’nin baskısı nedeniyle 1998’de Suriye’yi terk etmek zorunda kaldığı 9 Ekim’i ‘Öfke Günü’ ilan eden terör örgütü yine kadın ve çocukları sokak eylemlerine çağırdı. Türkiye’nin bebek katilinin Suriye’de tutulması halinde askeri müdahale uyarısı üzerine Suriye’den çıkartılarak Kenya’ya kaçırılmıştı. Öcalan, 15 Şubat 1999 yılında da özel bir ekip tarafından ele geçirilerek Türkiye’ye getirilmiş ve İmralı’daki cezaevine konulmuştu. Bu tarihten sonra örgüt 9 Ekim 1998 tarihini, ‘Öfke Günü’ ilan etmiş ve her yıldönümünde sokak eylemleri yapmaya başlamıştı. Terör örgütü, her yıl siyasi uzantısı parti ve sivil toplum kuruluşlarının da desteği ile çocuk ve kadınları kaos ortamı oluşturmak için kullanmaya devam ediyor. HDP’nin çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014’teki gibi yine yeni bir eylem arayışına girdi. Örgütün medya organları üzerinden yaptığı çağrıda, “Hareketimizin geliştirdiği özgürlük hamlesi her şeyden fazla uluslararası komplonun sembolü olan İmralı işkence ve tecrit sistemini yıkmayı hedefliyor ve önder Apo’nun özgürlüğüne kavuşmasını amaçlıyor” sözlerine yer verildi.

Yıllardır beslendikleri Avrupa ve ABD’nin de artık kendilerine sahip çıkmadığı vurgulanan açıklamada, “22 yıldır da İmralı işkence ve tecrit sisteminin ardındaki esas güç ABD ve Avrupa Konseyi’dir. Bu güçler Kürt soykırımını yürütmekte ve Kürt halkının özgürlüğüne karşı durmaktadır. Kürt özgürlüğüne ve Türkiye ile Ortadoğu’nun demokratikleşmesine karşıdırlar. Bir kez daha başta kadınlar ve gençler olmak üzere tüm halkımızı ve dostlarımızı 22’nci yıldönümünde 9 Ekim komplosunu protesto etmeye, Apo’ya özgürlük günü eylemlerine katılmaya çağırıyoruz” diyerek yine kadın ve çocukların kullanacağı ilan edildi.