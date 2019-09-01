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Teröristlerin kamp olarak kullandığı yaylaya üs bölgesi yapıldı

Bir zamanlar teröristlerin kamp olarak kullandığı Faraşin Yaylasında üs bölgesi kuruldu.

01 Eylül 2019 Pazar 10:29
Teröristlerin kamp olarak kullandığı yaylaya üs bölgesi yapıldı

Bir zamanlar teröristlerin kamp olarak kullandığı Faraşin Yaylasında üs bölgesi kuruldu. Beytüşşebap İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, yeni kurulan üs bölgesinde incelemelerde bulundu.


Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylasında yıllardır PKK’lı teröristler kamp alanı olarak kullanıp sözde şehitlik olarak belirledikleri alanlarda sözde mahkemeler kurup festivaller yapıyordu. Son 3 yıldır Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı operasyonları sayesinde bölge teröristlerden tamamen temizlenip üs bölgesi kuruldu. İlçenin en büyük yaylası olan Faraşin Yaylası yapılan operasyonlar sonrası göçerlere açıldı. Yıllar sonra serbest bir şekilde istedikleri yerlere çadır açan göçerler ve yöre halkı gelen huzurla beraber hayvanlarını besleyebiliyor. Ülke ekonomisine oldukça katkı sağlayan yayla arıcılık, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığa oldukça elverişli olduğundan ülkenin dört bir yanından göçerler bölgeye akın etti.



Terörden girilemeyen yaylalar huzur ile şenlendi


Yaylaya hakim bir tepede üs bölgesi kuran güvenlik güçleri bölgede kuş uçurtmuyor. Terörden girilmeyen yaylalar huzur ile birlikte göçerlerin akınlarına uğrayarak şenlendi. Beytüşşebap İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Erbağ, Emniyet Amiri Oğuz Olgun, yaylada vatan nöbeti tutan Mehmetçikleri ziyaret etti. İlçeye 45 kilometre uzaklıkta bulanan üs bölgesinde incelemelerde bulunan Kaymakam Pendik, son terörist etkisiz hale getirilene kadar kararlı mücadelelerinin devam edeceğini söyledi. Pendik, "Yıllardır bölge halkı teröristler yüzünden rahat nefes alamıyordu. Çok şükür kahraman ordumuz jandarmasıyla, polisiyle, güvenlik korucusuyla teröristleri bölgeden silip süpürdü. Onların izlerini dahi yok etti. Muhteşem doğasıyla baş döndüren bu eşsiz güzellik olan Faraşin Yaylasındaki üs bölgemizi ziyaret edip bir takım incelemelerde bulunduk. Devletimizin, hükümetimizin kararlı duruşunu herkes iyi bilsin bizler aziz şehitlerimizin kanlarıyla kazanılan bu topraklarda huzur ve güvenliği sağlamak için varız. Huzurumuzu bozmak isteyenlere karşı var gücümüzle mücadele edeceğiz" diye konuştu.


Yaylaya çıkan heyet göçerlerle bir araya gelerek öğle yemeğini yedikten sonra buradan ayrıldı.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 10:29
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