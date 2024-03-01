Teröristlere Turuncu kabus! KUZGUN Füzesi’nden test atışı!

KUZGUN Füzesi’nin test atışı AKSUNGUR SİHA’dan başarıyla tamamlandı.

KUZGUN Füzesi’nin test atışı TUSAŞ tarafından geliştirilen AKSUNGUR SİHA’dan başarıyla gerçekleştirildi. İlgili gelişme Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 Faaliyet Raporu kapsamında paylaşıldı.

KUZGUN-KY (Katı Yakıtlı) Seyir Füzesi’nin ilk atış testi 24 Şubat’ta Sinop Atış Sahası’nda başarıyla gerçekleştirmişti. Bu atış, bir Silahlı İnsansız Deniz Aracı’ndan ilk defa radar güdümlü mühimmat atışı olarak kaydedilmişti.

KUZGUN füze ailesi

KUZGUN füze ailesi, Turbojet (TJ), Katı Yakıt (KY) ve Serbest Süzülen (SS) versiyonlarından oluşmaktadır.

KUZGUN 100 kg altında bir ağırlığa sahip ve F-16, MMU, HÜRJET, HÜRKUŞ gibi çeşitli SİHA platformlarından fırlatılabilir. Bu özellik, KUZGUN’un çok yönlülüğünü ve kullanım esnekliğini artırıyor.

Mühimmat, parçacıklı, delici, termobarik ve genel maksat gibi çeşitli harp başlıklarını içeriyor. Ayrıca, Lazer Arayıcı, Görüntüleyici Kızılötesi Arayıcı, Radar Arayıcı, HOJ, mmW Radar, Veri Bağı, ANS ve KKS gibi çeşitli arayıcı başlık ve navigasyon seçenekleriyle donatılmış olacak.

KUZGUN mühimmatının turbojet konfigürasyonu olan KUZGUN-TJ yaklaşık 245 km menzile, KUZGUN-SS ise yaklaşık 110 km menzile sahip olarak şekillenecek.

KUZGUN KY

75 kg ağırlık ve 10 kg harp başlığıyla KUZGUN-KY, ailenin en hafif üyesi olarak karşımıza çıkıyor. Başlarda kara ve deniz platformları ağırlıklı olarak lanse edilen KUZGUN-KY’nin SİHA’lara da entegre edileceği görülüyor. 40+ km menzile ulaşabilen KUZGUN KY, kara ve deniz araçlarından irtifa ve hız farkından dolayı bir miktar daha düşük bir menzile sahip olacaktır.

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KUZGUN TJ

SİHA’lar ve kara/deniz platformlarından ek olarak helikopterlerden de atılabilecek KUZGUN-TJ, helikopterler için de yeni bir hafif stand-off seçeneği olarak ele alınabilir. Helikopterlerin çok düşük irtifalarda ve hızlarda atış yapmasından dolayı helikoptere konuşlu KUZGUN-TJ’de booster kullanılacaktır. 0.9 Mach hızda ve 20000 ft irtifadan atıldığında 180 km azami menzile sahip KUZGUN-TJ 60 dakikalık bir azami varış süresine sahip. Seyir füzeleriyle benzer uçuş karekteristiklerine sahip olacak KUZGUN-TJ’nin hedefe varış süresinin izlenen uçuş rotasına göre önemli ölçüde değişiklik göstereceği unutulmamalıdır.

KUZGUN SS

İtkisiz bir mühimmat olan KUZGUN-SS, itki sisteminin yokluğundan dolayı oluşan ağırlık boşluğunu ek harp başlığı ile dengeliyor, KUZGUN-TJ gibi 14 kg’lik harp başlığı modülü kullanan KUZGUN-SS’de iki adet 14 kg’lik harp başlığı (toplam 28 kg) bulunuyor. İHA’ların yanında booster ile karadan/denizden atılabilecek KUZGUN-SS, 0.2 Mach hız ve 20000 ft irtifadan 40 km menzil ve 2 dakikalık varış süresine sahip olacak.

Defance Türk