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Gündem Teröristlere torba yetişmiyor!
Gündem

Teröristlere torba yetişmiyor!

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden 6 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-09-27 15:57:00 -
Teröristlere torba yetişmiyor!

Yeni Akit/Ankara

Her gün ağır kayıplar veren PKK’lı teröristler Mehmetcik karşısında erimeye devam ediyor. Son olarak Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB tarafından yapılan paylaşımda, “Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız” ifadeleri kullanıldı.

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