Teröristlere torba yetişmiyor!
Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden 6 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Yeni Akit/Ankara
Her gün ağır kayıplar veren PKK’lı teröristler Mehmetcik karşısında erimeye devam ediyor. Son olarak Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB tarafından yapılan paylaşımda, “Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız” ifadeleri kullanıldı.