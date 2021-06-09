Teröristlere güzelleme yapanlar AİHM’e gidip tazminat bile alıyor

Vazife sırasında gösterdiği üstün başarılar nedeniyle defalarca ödüllendirilmesine rağmen sırf Anıtkabir’in mali giderlerine yönelik paylaşımı nedeniyle görevinden el çektirilerek hakkında 5816’dan dava açılan ve 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan PÖH kahramanı Yunus Efe’ye yönelik yargı zulmü katlanarak sürüyor. Hendek operasyonlarında Cizre, Silopi, Yüksekova ve Nusaybin’de ‘özyönetim’ hayali kuran PKK’lı teröristleri hendeklere gömen, Zeytin Dalı Harekatı’nda Afrin’deki YPG unsurlarını imha eden, 15 Temmuz’da Yeşilköy Havalimanı’ndaki FETÖ’cü hainleri paketleyen ekipte yer alan Polis Özel Harekat görevlisi Yunus Efe için şimdi de “Kemalizm” benzetmesi nedeniyle ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme” suçlamasıyla soruşturma açıldı.

Kemalizm ifadesi Atatürk’ü sevenleri incitmiş!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan skandal iddianamede, Efe’nin, “Kemalizm benzetmesi altında toplumda Mustafa Kemal Atatürk’e saygı duyan, Atatürk’ü seven ve onun ilkeleri, idealleri peşinde koşan insanları da bu farklılık nedeniyle alenen aşağıladığı” iddia edildi. AİHM ve Yargıtay içtihatlarında PKK’lı teröristler için kullanılan “gerilla” sözü ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilirken, Efe’nin sözlerinin suç sayılması Türk yargısındaki çifte standardı gözler önüne serdi.

Erdoğan’a küfüre beraat

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik, “O.ç. Tayyip, şerefsizsin geber artık kurtulalım!” şeklinde ağza alınmayacak hakaret ve küfürler eden CHP İzmir İl Sekreteri Dila Koyurga’ya beraat kararı veren İzmir adliyeleri, sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sevenlere gelince skandal nitelikte kararlara imza atıyor.

İzmir 52. Asliye Ceza Mahkemesi, Efe’nin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin masrafları üzerinden başlatılan kirli algı operasyonuna karşı çıkarak, Anıtkabir’in de bakım ve onarım gibi mâli masraflarının olduğuna dair sosyal medya paylaşımı nedeniyle Efe’yi, Dünya üzerinde bir şahsın kanunla korunduğu tek ülke olan Türkiye’deki “5816 Sayılı Atatürk’ü Koruma Kanunu” kapsamında 1 yıl 3 ay hapisle cezalandırmıştı.

“Başkomutan’a Afrin’den Selam Olsun” yazısıyla Başkan Erdoğan’a olan sevgisini en zorlu görevlerde bile göstermekten sakınmayan PÖH mensubu Yunus Efe’nin kariyeri üstün başarı ödülleriyle dolu. Anıtkabir paylaşımı nedeniyle çok sevdiği görevinden uzaklaştırılan Efe’ye gösterdiği kahramanlıklar dolayısıyla Bitlis Valiliği, Silopi Kaymakamlığı, Nusaybin Kaymakamlığı, Cizre Kaymakamlığı, Yüksekova Kaymakamlığı tarafındna üstün başarı belgesi verilirken, Zeytin Dalı Harekatı’ndaki başarıları da ödüle layık görülmüştü.

