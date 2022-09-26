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Gündem Teröristlere göz açtırılmıyor!
Gündem

Teröristlere göz açtırılmıyor!

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ülke genelinde terör örgütü üyelerine karşı düzenlenen operasyona ilişkin detaylar paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 14:11:00 -
Teröristlere göz açtırılmıyor!

YENİ AKİT  ANKARA

Terör örgütlerine karşı sınırda ve sınır ötesinde göz açtırılmamaya devam ediyor. Son olarak Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ülke genelinde; PKK/KCK-PYD/YPG, DEAŞ, FETÖ, DHKP/C, THKP/C ve MKP terör örgütü üyelerine karşı 35 ilde eş zamanlı olarak 80 ayrı operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonlara ilişkin bilgi paylaşan Jandarma Genel Komutanlığı, “andarma Genel Komutanlığınca ülke genelinde; PKK/KCK-PYD/YPG, DEAŞ, FETÖ, DHKP/C, THKP/C ve MKP terör örgütü üyelerine, iş birlikçilerine ve finans kaynaklarına yönelik 16 Eylül - 23 Eylül 2022 tarihleri arasında, 35 ilde eş zamanlı yapılan 80 ayrı operasyonda 131 şüpheli yakalanmış, 7 bölücü terör örgütü mensubu ise teslim olmuştur” ifadeleri kullanıldı.

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