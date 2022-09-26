Teröristlere göz açtırılmıyor!
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ülke genelinde terör örgütü üyelerine karşı düzenlenen operasyona ilişkin detaylar paylaşıldı.
YENİ AKİT ANKARA
Terör örgütlerine karşı sınırda ve sınır ötesinde göz açtırılmamaya devam ediyor. Son olarak Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ülke genelinde; PKK/KCK-PYD/YPG, DEAŞ, FETÖ, DHKP/C, THKP/C ve MKP terör örgütü üyelerine karşı 35 ilde eş zamanlı olarak 80 ayrı operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyonlara ilişkin bilgi paylaşan Jandarma Genel Komutanlığı, “andarma Genel Komutanlığınca ülke genelinde; PKK/KCK-PYD/YPG, DEAŞ, FETÖ, DHKP/C, THKP/C ve MKP terör örgütü üyelerine, iş birlikçilerine ve finans kaynaklarına yönelik 16 Eylül - 23 Eylül 2022 tarihleri arasında, 35 ilde eş zamanlı yapılan 80 ayrı operasyonda 131 şüpheli yakalanmış, 7 bölücü terör örgütü mensubu ise teslim olmuştur” ifadeleri kullanıldı.