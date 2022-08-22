Teröristlere ait silah ve mühimmatlar imha ediliyor

Yeni Akit/Ankara

Mehmetçik Irak’ın kuzeyine çöreklenmiş teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ederken diğer taraftan da teröristlere ait silah ve mühimmatları imha ediyor.



Türkiye’yi ve bölge halklarını tehdit edecek tek bir terörist kamasın diye gece gündüz operasyonlar düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak’ın kuzeyinde sürdürdüğü kararlı ve başarılı Pençe-Kilit harekatında bir taraftan teröristleri etkisiz hale getirirken, diğer taraftan da teröristlere ait silah ve mühimmatları imha ediyor. Milli Savunma bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda imha edilen silah ve mühimmatlara ilişkin görüntülerle birlikte, bilgi paylaşımı da yapıldı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi; “Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristleri etkisiz hâle getirirken arama-tarama faaliyetleriyle tespit ettiği teröristlere ait silah ve mühimmatı da imha ediyor. Ele geçirilen malzemeler: 2 adet AT-4 tanksavar silahı, 2.500 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek mühimmatı, 13 adet anti-tank RPG-7 mühimmatı, 2 adet anti-personel RPG-7 mühimmatı, 13 adet sevk fişeği.”





