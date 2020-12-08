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Gündem Teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Gündem

Teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Muş ve Bitlis'te terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda PKK'ya ait 4 sığınakta silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 17:17:00 -
Teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş ve Bitlis İl Jandarma Komutanlıklarınca, Sehi Ormanları ve Çeltikli Vadisi bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve kış üslenme alanlarını bulmak maksadıyla müşterek operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda 4 sığınak ve 6 jelikan içerisinde 2 el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan basma düzenek, 6 bomba atar, 3 taarruz tipi el bombası, 8 fişek, AK-47 kalaşnikof mekanizması, AK-47 kalaşnikof mekanizma iğnesi, patlamamış fünye, güneş paneli, elektrik kablosu, şarj aleti kablosu, 7 yazıcı kartuşu, tüplü ocak, küçük akü, büyük tüp, panço, mat, 2 çift ayakkabı, 50 yazılı doküman, ayrıca muhtelif miktarda mutfak ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

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