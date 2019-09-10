Teröristlere ABD kalkanı! Tek tek yerleştirdiler
ABD ve Türkiye arasındaki "güvenli bölge" görüşmeleri sürerken Suriye'den skandal bir görüntü geldi. Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonuna karşı ABD, PKK/PYD'li teröristlere zırhlı kulübeler gönderdi. Zırhlı kulübeler teröristlerin kazdığı tünel ve hendeklere yerleştirildi.10 Eylül 2019 Salı 14:29
ABD'nin Irak üzerinden TIR'lar ile gönderdiği zırhlı kulübeler, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan PKK/PYD'nin denetimindeki Resulayn ilçesine ulaştı. Kepçe yardımıyla kazılan tünel ve hendeklere bu zırhlı kulübeler yerleştiriliyor.
PKK/PYD'li teröristlerin hazırladığı tünel ve hendeklerde çok amaçlı olarak kullanmak üzere yerleştirdiği zırhlı kulübelerin Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonunda lojistik destek merkezi ve silahlı mücadele için kullanılacağı öne sürüldü.
YORUM YAZ