Teröristlere ABD kalkanı! Tek tek yerleştirdiler ABD ve Türkiye arasındaki "güvenli bölge" görüşmeleri sürerken Suriye'den skandal bir görüntü geldi. Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonuna karşı ABD, PKK/PYD'li teröristlere zırhlı kulübeler gönderdi. Zırhlı kulübeler teröristlerin kazdığı tünel ve hendeklere yerleştirildi.

ABD'nin Irak üzerinden TIR'lar ile gönderdiği zırhlı kulübeler, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan PKK/PYD'nin denetimindeki Resulayn ilçesine ulaştı. Kepçe yardımıyla kazılan tünel ve hendeklere bu zırhlı kulübeler yerleştiriliyor. PKK/PYD'li teröristlerin hazırladığı tünel ve hendeklerde çok amaçlı olarak kullanmak üzere yerleştirdiği zırhlı kulübelerin Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonunda lojistik destek merkezi ve silahlı mücadele için kullanılacağı öne sürüldü. İşte o görüntüler

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