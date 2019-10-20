Teröristlerden sınır karakoluna saldırı!
Iğdır’ın Aralık İlçesi Gökay Hudut Karakoluna roketli saldırı düzenlendi. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.20 Ekim 2019 Pazar 14:05
Edinilen bilgiye göre, Iğdır'ın Aralık İlçesi Gökay Hudut Karakoluna teröristlerce düzenlenen saldırıda askerlerin yaralandığı, yaralı askerlerin Doğubayazıt ve Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.
Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan 1 askerin durumunun ciddi olduğu ve ameliyata alındığı belirtildi.
Bir Mehmetçik ağır yaralandı
Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan 1 askerin durumunun ciddi olduğu ve ameliyata alındığı belirtildi.
Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
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