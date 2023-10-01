Teröristlerden canlı bomba saldırısı
Ankara Kızılay'da bomba imha uzmanları, teröristlere ait araçta inceleme yapıyor. Atatürk Bulvarı ve etrafı polis tarafından trafiğe kapatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir. Açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Ankara’da Bakanlıklar bölgesinde patlama ve silah sesleri duyulduğu iddia edildi. Olay yerine çok sayıda ambulans gönderildi.
İddialara göre bomba, fotoğrafta görülen gri renkli ticari araçtan atıldı. Emniyet güçleri araçta bomba düzeneği ihtimaline karşı araç çevresini boşaltıp, güvenli alan oluşturdu.
Bakan Yerlikaya: Teröristlerden biri kendini patlattı
Yerlikaya, "Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir. Açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerinde bulundu.