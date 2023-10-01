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Gündem Teröristlerden canlı bomba saldırısı
Gündem

Teröristlerden canlı bomba saldırısı

Yeniakit Publisher
2023-10-01 09:46:00 - 2023-10-01 11:33:07

Ankara Kızılay'da bomba imha uzmanları, teröristlere ait araçta inceleme yapıyor. Atatürk Bulvarı ve etrafı polis tarafından trafiğe kapatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir. Açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ankara’da Bakanlıklar bölgesinde patlama ve silah sesleri duyulduğu iddia edildi. Olay yerine çok sayıda ambulans gönderildi.

İddialara göre bomba, fotoğrafta görülen gri renkli ticari araçtan atıldı. Emniyet güçleri araçta bomba düzeneği ihtimaline karşı araç çevresini boşaltıp, güvenli alan oluşturdu.

Bakan Yerlikaya: Teröristlerden biri kendini patlattı

Yerlikaya, "Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir. Açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerinde bulundu.

 


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bombalı saldırı girişimi sonrası İçişleri Bakanlığı önünde güvenlik önemleri artırıldı.

 

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Yorumlar

TC Bursa

Vatanımıza, yaralı polislerimize büyük geçmiş olsun. İnsanlıktan nasip almamış teröristlerin kökü kurusun inşallah.

Ahmet Tunç

Görünmüyor değil, görülmüyor mu ?.....
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