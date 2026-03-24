Teröristler yine saldırdı! Yaralılar var
İsrailli teröristler işgal altındaki Batı Yaka'da masum insanlara saldırdı, 3 kişi yaralandı.
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli Nablus kentinin kuzeybatısındaki Beyt Emreyn köyü yakınlarında Filistinlilere ait 2 araca saldırdı.
Araçları sopalarla tahrip eden saldırganlar, araçlarda bulunan 3 Filistinliyi darbederek yaraladı.
İsrailli saldırganların, darbettikleri Filistinlileri bir süre alıkoyduktan sonra serbest bıraktığı öğrenildi.