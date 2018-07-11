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Teröristler yalvardı: Bir an evvel bizi çıkartın

Giresun'da Uzman Çavuş Ali Cevizci'yi şehit eden terörist grubuna yönelik operasyonlar sürerken, çembere alınan teröristlerin çaresizliği telsiz konuşmalarına yansıdı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 11:02
Teröristler yalvardı: Bir an evvel bizi çıkartın

Uzman Çavuş Ali Cevizci’yi şehit eden grubun başında olan ve telsizde ‘Zap’ kod adını kullanan ‘Türk Tarık’ kod adlı Barış Öner ve yanındaki ‘Aras’ kod adlı Aras Aslan ile kimliği tespit edilmeye çalışılan diğer örgüt üyesi her yerde aranıyor. Bölgede iyice sıkışan bölücü terör örgütü üyelerinin çaresizliği ise telsiz konuşmalarına yansıdı.

SÜPER KOBRA'LI GENİŞ OPERASYON

PKK’lılar telsiz konuşmalarında her yerde askerin olduğunu ve bölgeden biran evvel çıkmak istediklerini dile getirdi. Bursa ‘Timsahlar’, Ankara ‘JÖAK’, Bulancak ‘Kartallar’ timleri ve Polis Özel Harekat timleri tarafından sürdürülen operasyonlara Diyarbakır ve Tunceli’den gelen 'Süper Kobra' savaş helikopterleri de destek veriyor.

 

Öte yandan, bölgede bulunan askerlere ise vatandaşlar adeta gözü gibi bakıyor. Askerlerin sabah kahvaltısı, yemek gibi ihtiyaçlarını vatandaşlar sırayla hazırlayarak sofralar kuruyor.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 11:02
  1. Tunceli
  2. Diyarbakır
  3. Bursa
  4. Ankara
  5. Karadeniz
  6. Giresun
  7. PKK operasyonları
  8. Uzman Çavuş Ali Cevizci

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  • FERYDINAMAFERYDINAMA1 sa önce
    TERÖRISTLERE AF OLMAZ TERÖRISTLER KATILLIK ICIN EGITILMIS MAHLUKLARDIR BUNLARIN ANLIYACAGI DILDEN CEK YATIR DONUZLARI SEN BU KATILLERE ACIRSAN ONLAR SENI BITIRIR UNUTMAYALIM.
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