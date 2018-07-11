Teröristler yalvardı: Bir an evvel bizi çıkartın

Uzman Çavuş Ali Cevizci’yi şehit eden grubun başında olan ve telsizde ‘Zap’ kod adını kullanan ‘Türk Tarık’ kod adlı Barış Öner ve yanındaki ‘Aras’ kod adlı Aras Aslan ile kimliği tespit edilmeye çalışılan diğer örgüt üyesi her yerde aranıyor. Bölgede iyice sıkışan bölücü terör örgütü üyelerinin çaresizliği ise telsiz konuşmalarına yansıdı.

SÜPER KOBRA'LI GENİŞ OPERASYON

PKK’lılar telsiz konuşmalarında her yerde askerin olduğunu ve bölgeden biran evvel çıkmak istediklerini dile getirdi. Bursa ‘Timsahlar’, Ankara ‘JÖAK’, Bulancak ‘Kartallar’ timleri ve Polis Özel Harekat timleri tarafından sürdürülen operasyonlara Diyarbakır ve Tunceli’den gelen 'Süper Kobra' savaş helikopterleri de destek veriyor.

Öte yandan, bölgede bulunan askerlere ise vatandaşlar adeta gözü gibi bakıyor. Askerlerin sabah kahvaltısı, yemek gibi ihtiyaçlarını vatandaşlar sırayla hazırlayarak sofralar kuruyor.