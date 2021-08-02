Teröristler yakıyor ‘zillet’ görmüyor

Hakkı Bilir İstanbul

Son günlerde ülkemizin dört bir bucağında çıkan orman yangınları sonrası besleme medya ve zilletin ortakları terör örgütü PKK’nın ismini söylemekten çekinse de hazırlanan akademik veriler faili işaret ediyor. Yurtiçi ve yurtdışı başarılı askeri operasyonlar sonrası köşeye sıkışan PKK’nın ormanlarımızı acımasızca nasıl hedef aldığı SETA tarafından hazırlanan “Çevre terörizmi ve PKK’nın orman sabotajları” isimli raporda örnekleriyle yer alıyor. Raporda, özellikle 2019 yılında çıkan 27 organize yangının PKK tarafından bizzat üstlenildiği detaylıca işleniyor.

Milyonlarca ağacımızı yakmışlar

Türkiye son bir haftadır orman yangınlarına karşı canla başla bir mücadele verirken, yeşil vatanımıza yönelik organize bir sabotaj ihtimali her geçen gün daha da belirgin hale geliyor. Zilletin bileşenleri ise hem hükümete saldırmak hem de ittifak ortakları HDP’yi küstürmemek adına terör örgütü PKK’nın ismini söylemekten çekinirken, raporlar daha öncede eli kanlı hain sürüsünün ormanlarımızı nasıl talan ettiğini tek tek ispatlıyor. SETA tarafından hazırlanan “Çevre terörizmi ve PKK’nın orman sabotajları” isimli rapor PKK’nın yaktığı ve üstlendiği orman yangınlarını tek tek analiz ediyor. Raporda 2006 yılında turizm bölgeleri olan Kaş, Nazilli, Kuşadası, Selçuk ve Adana’da çıkan ve toplamda 4 milyon ağacın yanmasına sebebiyet veren organize yangınların PKK tarafından üstlendiği belirtiliyor. Eli kanlı hainler tarafından bölgede yakılan toplam alanın ise 2 bin hektarı aştığı vurgulanıyor.

Politikaları bu

Tıpkı bugünlerde olduğu gibi 2019 yılında da organize orman yangınları çıkıyor ve bu yangınları PKK’nın alt birimleri üstleniyor. 11 Temmuz-24 Ağustos tarihleri arasında 27 orman yangını çıkıyor ve yüz binlerce ağaç yok oluyor. 10 Ağustos 2019 Çanakkale’nin Eceabat İlçesi’ndeki 100 hektarlık ormanlık alan, 11 Ağustos 2019 Antalya’nın Kumluca İlçesi Papaz Koyu’ndaki 10 hektarlık ormanlık alan, 11 Ağustos İstanbul-Pendik Göçbeyli Köyü orman yangını, 17 Ağustos 2019 İzmir’in Selçuk İlçesi’ndeki ormanlık alan, 18 Ağustos 2019 İzmir’in Karabağlar ilçesinde 500 hektarlık ormanlık alan, 22 Ağustos 2019 Muğla’nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alan, 24 Ağustos 2019 Kütahya’nın Gediz İlçesi’ndeki 8 hektarlık ormanlık alan, 24 Ağustos 2019 Edirne’nin Keşan İlçesi’ndeki ormanlık alanda çıkan yangınlar terör örgütü PKK tarafından üstleniliyor.

Organize yangınları terör örgütü üstlenmiş

Yine 24 Ağustos’ta Mersin ve Uşak’ta, 22 Ağustos’ta Balıkesir’de, 19 Ağustos’ta Muğla’nın Beldibi beldesinde, 18 Ağustos’ta İzmir’in Bornova, Urla ve Menderes ilçelerinde yakılan ormanlık alanı da PKK’nın üstlendiği raporda detaylıca işleniyor. 12 Ağustos’ta Balıkesir’in Marmara ilçesi, 11 Ağustos’ta Mersin ve Afyonkarahisar, 7 Ağustos’ta Muğla, 4 Ağustos’ta İzmir Foça, 24 Temmuz’da Manisa, 23 Temmuz’da Antalya, 22 Temmuz’da İstanbul ve Antalya, 21 Temmuz’da Aydın, 11 Temmuz’da Muğla’da çıkan yangınlar da PKK tarafından üstlenilmiş.

