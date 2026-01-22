  • İSTANBUL
Dünya

Teröristler Suriye'nin AB temsilciliğine saldırdı

Giriş Tarihi:
Belçika'nın başkenti Brüksel'de terör örgütü YPG/SDG sempatizanları Suriye'nin Avrupa Birliği temsilciliğine saldırdı.

Suriye'nin Brüksel'deki AB temsilciliği tarafından AA muhabirine yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde binalarının terör örgütü YPG/SDG yandaşlarınca saldırıya uğradığı bildirildi.

Açıklamada, "Bir grup saldırgan, misyonun duvarından atlayarak birinci kattaki balkona çıktı. Suriye Arap Cumhuriyeti bayrağını indirdi ve yerine Suriye'yi, halkını veya onurlu vatandaşlarını temsil etmeyen bir slogan astı. Bu rezalet yarım saatten fazla sürmedi. Büyükelçi ve misyon üyeleri, Brüksel'de ikamet eden bir grup onurlu Suriyeli ile binaya geldi ve ülkemizin bayrağı tekrar göndere çekildi." ifadeleri kullanıldı.

 

Belçika polisinin tam işbirliği gösterdiği belirtilen açıklamada, güvenlik kameraları aracılığıyla faillerden bazılarının kimliklerinin tespit edilebildiği aktarıldı.

Açıklamada, misyon binasının Belçika güvenlik güçleri tarafından 24 saat korunacağı kaydedildi.

