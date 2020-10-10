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Dünya Teröristler itiraf etti: Ulaşamıyoruz
Dünya

Teröristler itiraf etti: Ulaşamıyoruz

Türkiye ve İran tarafından terör örgütü ilan edilen PKK uzantısı PJAK, kendilerine yapılan operasyonun ardından üst düzey bir grupla bağlantılarının tamamen koptuğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 09:39:00 -
Teröristler itiraf etti: Ulaşamıyoruz

Terör örgütü PKK'nın Doğu uzantısı, Özgür Yaşam Partisi (PJAK) 25 Eylül’de Mahabad ile Serdeşt kentleri arasında İran istihbaratı tarafından bir otomobilin hedef alınması olayından bu yana bir grup örgüt üyesi ile bağlantının koptuğunu açıkladı.

PJAK tarafından yapılan açıklamada, Çwarga köyü yakınlarında yaşanan olaya ilişkin "doğru ve güvenilir" bilgiye ulaşılamadığı belirtildi.

Olayın yaşandığı tarihten itibaren örgüte bağlı bir ekiple olan bağlatının koptuğuna dikkat çekilen açıklamada, “Tüm araştırmalarımıza rağmen konu açığa kavuşturulamamıştır." dendi.

PJAK, Türkiye, ABD ve İran tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor.

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