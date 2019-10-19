Teröristler geri çekilmezse ne olacak? İşte merak edilen sorunun cevabı
Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşmaya göre, harekata 120 saat ara verildi. Bu süre zarfında terör örgütünün güvenli bölgeden çekilmemesi halinde ABD'nin tamamen desteğini çekeceği belirtildi.19 Ekim 2019 Cumartesi 10:24
Türkiye ve ABD arasındaki görüşmeden harekata 120 saat ara verilmesi ve terör örgütü PKK/ YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesi kararı çıktı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre; PKK/YPG Suriye'nin güneyine çekilmezse "tehditkar" bir üslupla ABD, YPG'den desteğini tamamen çekeceğini belirtti.
Az bir zaman kaldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve heyetler arası görüşmenin ardından açıklama yapan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Türkiye ve ABD'nin, "ateşkes" sağlanması hususunda anlaşmaya vardığını bildirdi. Ancak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "PKK/YPG'nin 120 saat içinde güvenli bölgeden çıkması için Barış Pınarı Operasyonu'na ara vereceğiz. Bu bir ateşkes değildir" açıklamasını yaptı.
Ateşkes değil, ara verme
Bu ifadenin yerine Çavuşoğlu'nun kullandığı ara verme-durdurma anlamına gelen, "pause" kelimesinin yer alması Türkiye'nin sahada ve masadaki kazanımlarını ortaya koydu. Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtı'na ara verildiğinin duyurulduğu ilk dakikalarda terör örgütü, çekilmenin olmayacağını belirtirken, 1 saat sonrasında karar değişti ve gece saatlerinde çekilme başladı.
PKK/YPG anlaşmay uymazsa ABD destğini çekecek
Milliyet'in diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre ABD, YPG'lilere Suriye'nin güneyine çekilmesi için yeni vaatlerde bulundu. Çekilmemesi durumunda ise "tehditkâr" bir üslupla YPG'den desteğini tamamen çekeceğini belirttiği ifade edildi.
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