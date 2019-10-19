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Teröristler geri çekilmezse ne olacak? İşte merak edilen sorunun cevabı

Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşmaya göre, harekata 120 saat ara verildi. Bu süre zarfında terör örgütünün güvenli bölgeden çekilmemesi halinde ABD'nin tamamen desteğini çekeceği belirtildi.

19 Ekim 2019 Cumartesi 10:24
Teröristler geri çekilmezse ne olacak? İşte merak edilen sorunun cevabı

Türkiye ve ABD arasındaki görüşmeden harekata 120 saat ara verilmesi ve terör örgütü PKK/ YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesi kararı çıktı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre; PKK/YPG Suriye'nin güneyine çekilmezse "tehditkar" bir üslupla ABD, YPG'den desteğini tamamen çekeceğini belirtti.

Az bir zaman kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve heyetler arası görüşmenin ardından açıklama yapan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Türkiye ve ABD'nin, "ateşkes" sağlanması hususunda anlaşmaya vardığını bildirdi. Ancak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "PKK/YPG'nin 120 saat içinde güvenli bölgeden çıkması için Barış Pınarı Operasyonu'na ara vereceğiz. Bu bir ateşkes değildir" açıklamasını yaptı.

Ateşkes değil, ara verme

Bu ifadenin yerine Çavuşoğlu'nun kullandığı ara verme-durdurma anlamına gelen, "pause" kelimesinin yer alması Türkiye'nin sahada ve masadaki kazanımlarını ortaya koydu. Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtı'na ara verildiğinin duyurulduğu ilk dakikalarda terör örgütü, çekilmenin olmayacağını belirtirken, 1 saat sonrasında karar değişti ve gece saatlerinde çekilme başladı.

PKK/YPG anlaşmay uymazsa ABD destğini çekecek

Milliyet'in diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre ABD, YPG'lilere Suriye'nin güneyine çekilmesi için yeni vaatlerde bulundu. Çekilmemesi durumunda ise "tehditkâr" bir üslupla YPG'den desteğini tamamen çekeceğini belirttiği ifade edildi.

 

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 10:24
  1. Mike Pence
  2. Türkiye
  3. Mevlüt Çavuşoğlu
  4. Barış Pınarı Harekâtı

YORUM YAZ

  • SüleymanSüleyman22 dk önce
    Pyd pkk varılan anlaşmaya uymaz ve geri çekilmezse amerika pyd pkk dan desteğini çekecekmişKim inanır buna. Ancak kadir inanır
  • ÖmerÖmer25 dk önce
    Sadece geri çekilme değil geri gelmeyeceği ne malum eset in askeri arasına girerse ne olacak Amerika’ya güven olmaz Türkiye sağlama almadan çekilmemeli
  • abdullahabdullah27 dk önce
    ABD /AB/İsrail ve finolarının desteklediği işgalci kişralık kaatil, siyonist kukla devlet emanetçisi Stalinist-komünist DEAŞ İŞBİRLİKÇİSİ PKK/PYD... diğer tarafta imanlı, vatansever, kürt-arap-türkmen-süryani-ezidi Suriye Milli Ordusu.... dünya kamu oyunda biriCİCi KÜRTLER diğeriel kaideci...ne ilişkiler

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