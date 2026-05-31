  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının perde arkası: Yeni ifşalar gelebilir ABD'den İran'a karşı benzeri görülmemiş geri adım! ‘Özgür Özel ve İmamoğlu’nu yönlendiren bazı güçler var’ Rüşvetçilerden ve hırsızlardan arınacağız! Ali Karahasanoğlu: Kılıçdaroğlu gerçeği gördü, "hain" ilan edildi 43 ilin geçiş noktasında kilometrelerce kuyruk! Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu'nun topladığı kalabalık sosyal medya algısını yıktı Mobilya fiyatlarına dev zam geliyor! 29 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi 30 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi
Gündem Teröristler 10 masumu daha alıkoydu!
Gündem

Teröristler 10 masumu daha alıkoydu!

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Teröristler 10 masumu daha alıkoydu!

İsrailli teröristler, işgal altında tuttukları Batı Yaka'nın farklı bölgelerinde sabah saatlerinde gerçekleştirdiği baskınlarda 10 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri, Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki baskın ve yıkım faaliyetlerine devam ediyor.

İsrail ordusu Cenin kentinin güneyindeki Meyselun beldesinde bir eve düzenlediği baskında 1 Filistinliyi gözaltına aldı.

Cenin'in Cabirabat mahallesinde daha önce öldürülen bir Filistinlinin ailesine evini de basan İsrail güçleri, evdeki eşyaları tahrip etti, kamera dahil evdeki değerli ürünleri yağmaladı.

Tulkerim'de İsrail güçleri Sayda ve Illar beldelerindeki evlere baskın düzenledi. Baskınlar sırasında aralarında eski bir tutuklunun da bulunduğu 5 Filistinli gözaltına alındı.

 

İsrail güçleri, Beytullahim'in güneyindeki Beyt Feccar'da evlerine baskın düzenlediği 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

Selfit kentinde ise sabah saatlerinde evlerine baskın düzenlenen 2 kardeş, İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı.

İsrail güçleri, Nablus'un güneyindeki Beyta beldesine düzenlediği baskında kasıtlı şekilde bir araca çarptı ve bir Filistinliyi darbettti. Yaralanan Filistinli tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan İsrail güçleri ayrıca işgal altındaki Doğu Kudüs'te Eski Şehir bölgesinin ana girişlerinden olan El-Amud Kapısı yakınlarında Musrara bölgesinde yer alan bir lokantayı yıkmaya başladı.

 

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı Ekim 2023’ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da baskın, gözaltı ve saldırılarda ciddi artış yaşanıyor. İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, neredeyse her gün Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar, sık sık ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme; ekin ve hayvanları zarar vermeyle sonuçlanıyor.

Filistin makamlarının verilerine göre, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te düzenlediği saldırılarda yaklaşık 1200 Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin kişi yaralandı, 23 bin kişi gözaltına alındı, 33 bin kişi ise zorla yerinden edildi.

Lübnan Başbakanı Salam’dan İsrail’e sert tepki: "Yalnızca egemenliği değil, tarihi de siliyor"
Lübnan Başbakanı Salam’dan İsrail’e sert tepki: “Yalnızca egemenliği değil, tarihi de siliyor”

Dünya

Lübnan Başbakanı Salam’dan İsrail’e sert tepki: “Yalnızca egemenliği değil, tarihi de siliyor”

İsrail askerlerinden kan donduran Gazze itirafı: "Ateşkes denilen şey şakadan ibaret"
İsrail askerlerinden kan donduran Gazze itirafı: “Ateşkes denilen şey şakadan ibaret”

Dünya

İsrail askerlerinden kan donduran Gazze itirafı: “Ateşkes denilen şey şakadan ibaret”

Katil İsrail’i lanetle şehitlerimizi rahmetle anıyoruz
Katil İsrail’i lanetle şehitlerimizi rahmetle anıyoruz

Aktüel

Katil İsrail’i lanetle şehitlerimizi rahmetle anıyoruz

Ünlü cerrah açıkladı! Siyonist İsrail'in katliamlarında korkunç detay
Ünlü cerrah açıkladı! Siyonist İsrail'in katliamlarında korkunç detay

Gündem

Ünlü cerrah açıkladı! Siyonist İsrail'in katliamlarında korkunç detay

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23