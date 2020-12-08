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Gündem Teröristle fotoğrafı ortaya çıkan avukata istenen ceza belli oldu
Gündem

Teröristle fotoğrafı ortaya çıkan avukata istenen ceza belli oldu

Diyarbakır'da öldürülen terörist Müzeyyen Aydınlı ile çekilmiş fotoğrafı ortaya çıkan ve tutuklanan avukat Merve Nur Doğan hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 15:06:00 -
Teröristle fotoğrafı ortaya çıkan avukata istenen ceza belli oldu

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 Ekim'de, 'Yıldırım-7' operasyonu kapsamında Lice ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 4 PKK'lı teröristten birinin İçişleri Bakanlığı'nca Terörden Arananlar Listesi'nde 'kırmızı kategori'de, 10 milyon lira ödülle aranan terör örgütü PKK'nın sözde 'orta saha Amed eyaleti özel güç sorumlusu' 'Amara Doktor' kod adlı Müzeyyen Aydınlı olduğu belirlendi.

Fotoğrafı ortaya çıktı

Operasyonda ayrıca teröristlerin üzerinde örgütsel doküman ve çeşitli materyal ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince materyallerde yapılan incelemede öldürülen PKK'lı terörist Müzeyyen Aydınlı'nın bir kadınla çekildiği fotoğraf bulundu.

Yapılan incelemede fotoğraftaki kadının 2018 yılında terör örgütüne katılan 'Doğa Dilşa' (Bese) kod adını kullanan Diyarbakır Barosu'na kayıtlı Merve Nur Doğan olduğu ortaya çıktı.

"Elinde teröristler tarafından kullanılan M-16 marka silah ile çekilmiş fotoğraf bulunmuştur"

Güvenlik güçlerince 7 Ekim'de düzenlenen operasyonla gözaltına alınan avukat Merve Nur Doğan, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyedeki mahkemede tutuklandı.

Avukat Doğan hakkında hazırlanan iddianame, 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Terör örgütü PKK'nın kuruluşu, yapılanması ve gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili detaylı bilgiye yer verildiği iddianamede, "Şüpheli Doğan'ın üzerinde terörist kıyafeti giymiş bir şekilde, dağlık bir alanda, elinde teröristler tarafından kullanılan M-16 marka silah ile çekilmiş fotoğraf bulunmuştur. Doğan'ın etkisiz hale getirilen teröristler Aydınlı ve 'Didar Serdar' kod isimli Meryem Doğan ile uzun namlulu silahla dağlık alanda çekilmiş fotoğrafları da yer aldı. Bir fotoğrafta ise teröristler tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait hava araçlarınca kullanılan termal tespit cihazlarının görüşünü engellemesi için kullanılan kamuflajlı şemsiye ile çekilmiş fotoğrafının bulunduğu da belirlendi" ifadeleri yer aldı.

Teslim olan PKK'lı teröristin ifadesi

Teslim olan PKK'lı terörist E.B.'nin de ifadesi iddianamede yer aldı. E.B., ifadesinde avukat Doğan'ı kırsalda gördüğünü belirterek, "Birlik köyünde 'Botan' kod isimli Veli Taşkıran gelerek bulunduğumuz araca bindi. Taşkıran ve 'Soreş Tatvan' kod isimli Ferhat Akgün sohbet etmeye başladı. Taşkıran, 'birazdan kız gelecek' dedi. Akgün ise 'avukat olan kız mı gelecek?', Taşkıran ise 'evet avukat kız gelecek' diye cevap verdikten sonra araçtan indik. Sonra şüpheli lüks bir araçla geldi. Elinde çok sayıda rulo halinde ve bantlanmış, dış kısmında bir şeyler yazan kağıtlar vardı. Avukat, Taşkıran ve Akgün'ün yanına gitti ve yaklaşık 2 saat birlikte konuştular. Avukat ile Akgün çok samimiydi. Avukat elinde bulunan kağıtları Akgün'e verdikten sonra geldiği araçla köyden ayrıldı" dedi.

İddianamede, sanık Doğan'ın terör örgütü PKK'ya katılım yapıp 'Doğa Dilşa (Bese)' kod adını aldığı belirtilerek, "Terör örgütü içerisinde sözde alan ve bölge sorumlusu olarak faaliyet yürüten örgüt mensupları ile yüz yüze görüşmeler yaptığı, silahlı terör örgütü PKK'nın üyesi olduğu ve üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçunu işlediği anlaşılmıştır" denildi.

15 yıl hapis cezası istendi

Avukat Doğan hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenilen iddianamede, mahkumiyeti halinde TCK'nin 53/1 maddesinde düzenlenen hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep edildi.

İddianamede yer verilen ifadesinde sanık Doğan ise, fotoğrafın baş kısmının kendisine ait olduğunu ve söz konusu fotoğrafların montaj olduğunu ileri sürdü.

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