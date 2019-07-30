Teröristin evinde PKK ve FETÖ kitapları bulundu Diyarbakır'da düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan terör şüphelisinin kaldığı evde, PKK ve FETÖ/PDY elebaşlarının kitapları bulundu.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Bağlar ilçesinde, terör örgütü PKK adına kırsalda faaliyet gösterirken saldırı amacıyla ülkeye giriş yaptıktan sonra 20 Nisan 2017'de yakalanan, 2019'da şartla tahliye edilen "Cihan" kod adlı D.Y'nin adli kontrol hükümlerini ihlal ettiğini ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığını belirledi. Ekipler, düzenledikleri operasyonla D.Y'yi saklandığı evde yakaladı. Zanlının kaldığı tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda, haklarında toplatma kararı bulunan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a ait 5 kitap ile FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitaplar ele geçirildi. D.Y'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

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