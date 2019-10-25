Teröristbaşından CHP'ye tepki! "Bunu ne çabuk unuttunuz"

CHP, AK Parti karşıtlığı yapmak için PKK ile kol kola girmenin cezasını, teröristbaşlarının eleştirilerini toplayarak çekiyor!.. Milli bir duruş sergilemek yerine, sadece AK Parti’yi devirmek için terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı HDP ile işbirliği yapacak duruma gelen CHP, TSK’nın harekatına destek verdiği için “ortaklarının” hedefi oluyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “İçimiz yana yana destekleyeceğiz” dediği Barış Pınarı Harekatı nedeniyle, PKK elebaşlarından Sabri Ok, “İstanbul'u, Mersin'i, Adana'yı HDP sayesinde aldığını çabuk unuttular.” diyerek tepki gösterdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Suriye Milli Ordusu'nun düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nda, terör örgütü PKK'nın Suriye yolu PYD ağır darbe aldı. Örgüt sadece 9 günde, işgal ettikleri 2 bin 200 kilometrekareyi kaybederken ve 795 elemanı etkisiz hale getirildi.

ABD'ye tepki

Büyük hezimetin ardından konuşan terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Sabri Ok, Barış Pınarı Harekatı karşısında duramadıklarını itiraf etti. ABD'nin sözünde durmadığını söyleyen Ok, "Güvenli bölge oluşturulacaktı. Ancak bundan bir anda geri adım attılar. Hava sahasını Türk devletine kapatabilirlerdi. Eğer öyle olmuş olsaydı durum daha değişik olacaktı" dedi.

CHP'ye sitem etti

Elebaşı Ok, TBMM'de görüşülen tezkere oylamasına 'evet' oyu veren CHP grubunu eleştirdi. Ok, "Herkes tutumunda kararlı olmalı. Güç birliği yapılmalı. Ancak CHP bu savaşa karşı durmadı. CHP İstanbul, Mersin, Adana gibi yerleri HDP sayesinde kazandığını çok çabuk unuttu" dedi.

CHP'nin desteği

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen tezkere oylamasıyla ilgili ilginç bir açıklamada bulunmuştu. Kılıçdaroğlu, Mehmetçik'e sınır ötesinde terör örgütü PYD'yle mücadele kapısını aralayan oylama için ''Tezkereye içimiz yana yana evet diyeceğiz'' demişti.