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Teröristbaşından CHP'ye tepki! "Bunu ne çabuk unuttunuz"

PKK elebaşlarından Sabri Ok, Barış Pınarı Harekatı'na "içi yana yana" destek veren CHP'ye, "İstanbul'u, Mersin'i, Adana'yı HDP sayesinde aldığını çabuk unuttular." diye seslendi.

25 Ekim 2019 Cuma 13:40
Teröristbaşından CHP'ye tepki! "Bunu ne çabuk unuttunuz"

CHP, AK Parti karşıtlığı yapmak için PKK ile kol kola girmenin cezasını, teröristbaşlarının eleştirilerini toplayarak çekiyor!.. Milli bir duruş sergilemek yerine, sadece AK Parti’yi devirmek için terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı HDP ile işbirliği yapacak duruma gelen CHP, TSK’nın harekatına destek verdiği için “ortaklarının” hedefi oluyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “İçimiz yana yana destekleyeceğiz” dediği Barış Pınarı Harekatı nedeniyle, PKK elebaşlarından Sabri Ok, “İstanbul'u, Mersin'i, Adana'yı HDP sayesinde aldığını çabuk unuttular.” diyerek tepki gösterdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Suriye Milli Ordusu'nun düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nda, terör örgütü PKK'nın Suriye yolu PYD ağır darbe aldı. Örgüt sadece 9 günde, işgal ettikleri 2 bin 200 kilometrekareyi kaybederken ve 795 elemanı etkisiz hale getirildi.

ABD'ye tepki

Büyük hezimetin ardından konuşan terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Sabri Ok, Barış Pınarı Harekatı karşısında duramadıklarını itiraf etti. ABD'nin sözünde durmadığını söyleyen Ok, "Güvenli bölge oluşturulacaktı. Ancak bundan bir anda geri adım attılar. Hava sahasını Türk devletine kapatabilirlerdi. Eğer öyle olmuş olsaydı durum daha değişik olacaktı" dedi.

CHP'ye sitem etti

Elebaşı Ok, TBMM'de görüşülen tezkere oylamasına 'evet' oyu veren CHP grubunu eleştirdi. Ok, "Herkes tutumunda kararlı olmalı. Güç birliği yapılmalı. Ancak CHP bu savaşa karşı durmadı. CHP İstanbul, Mersin, Adana gibi yerleri HDP sayesinde kazandığını çok çabuk unuttu" dedi.

CHP'nin desteği

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen tezkere oylamasıyla ilgili ilginç bir açıklamada bulunmuştu. Kılıçdaroğlu, Mehmetçik'e sınır ötesinde terör örgütü PYD'yle mücadele kapısını aralayan oylama için ''Tezkereye içimiz yana yana evet diyeceğiz'' demişti.

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 13:40
  1. Ordu
  2. İstanbul
  3. Mersin
  4. Adana
  5. Sabri Ok
  6. CHP
  7. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • ERDİNÇ IŞIKERDİNÇ IŞIK11 sa önce
    ON NUMARA SÖZ;GEL TÜM KANALLAR HİZMETİNDE TÜM BU YAŞANANLARI SENİN AĞZINDAN DİNLEYELİM..ANLAT BİZE ŞU VATAN HAİNLERİNİ....!
  • MustafaMustafa12 sa önce
    9 günde 2200 metrekare toprak, üstelik Mehmetçik sivillere zarar vermemek için temkinli ilerliyor. Hep söylerim, istenirse PKK'nın kökü kurutulur.
  • TurkTurk12 sa önce
    Nesavaşı adi.pkkypg temizledik .
  • ................13 sa önce
    Hadi bakalım vatanını çok seven chp iler bu sorunun cevabını verin bakalım..
  • ŞüpeciŞüpeci14 sa önce
    Bu söylemlere rağmen chp pkk veya uzantılarıyla işbirliğini hala milletin gözüne baka baka inkar ediyor. Gerçi bizdeki şaşkınlar da aynı yöntemle hala chp diyorlar ya... biri şarapçı diğeri şıracı
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 14 sa önce
    CHP, PKK dan, Oy İsterken Bunun Bir Diyeti Olacağını Baştan Dūşūnmeliydi. Son Pişmanlık Fayda Etmez. Hiç Şüphesiz ki.

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