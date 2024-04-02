  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Teröristbaşı posteriyle kutlama yapan DEM'liler polise saldırdı!
Yaşam

Teröristbaşı posteriyle kutlama yapan DEM'liler polise saldırdı!

Yeniakit Publisher
2024-04-02 19:47:00 - 2024-04-02 19:50:04

Seçimlerin ardından kazandıkları bölgelerde teröristbaşı Abdullah Öcalan posterleriyle kutlama yapan DEM Partililer Şırnak'ta polise saldırdı.

Kentteki "bazı okullarda blok oy kullanıldığı" iddialarına ilişkin DEM Parti İl Başkanlığı önünde bir grup partili toplandı.

Burada izinsiz yürüyüş yapmak isteyen grubu, polis anons yaparak uyarıda bulundu.

Uyarılara rağmen yürümek isteyenlere polis müdahale etti

Uyarılara rağmen Ömer Kabak Meydanı'ndan İl Seçim Kurulu binasının bulunduğu bölgeye kadar yürüyüş yapmak isteyen gruba, polis müdahale etti.

Polise taş atan gruptan, aralarında DEM Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Turan Saltan'ın da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Özgür Özel DEM Parti'ye diyet borcunu ödüyor! Silahlı kuvvetlere büyük iftira
Özgür Özel DEM Parti'ye diyet borcunu ödüyor! Silahlı kuvvetlere büyük iftira

Siyaset

Özgür Özel DEM Parti'ye diyet borcunu ödüyor! Silahlı kuvvetlere büyük iftira

DEM Parti sözleri seçime damga vurmuştu! CHP adayı Burcu Köksal Afyon'un ilk kadın başkanı oldu
DEM Parti sözleri seçime damga vurmuştu! CHP adayı Burcu Köksal Afyon'un ilk kadın başkanı oldu

Gündem

DEM Parti sözleri seçime damga vurmuştu! CHP adayı Burcu Köksal Afyon'un ilk kadın başkanı oldu

Seçim bitti, pazarlıklar ortaya çıktı... DEM Parti, kirli işbirliğini açıkladı!
Seçim bitti, pazarlıklar ortaya çıktı... DEM Parti, kirli işbirliğini açıkladı!

Gündem

Seçim bitti, pazarlıklar ortaya çıktı... DEM Parti, kirli işbirliğini açıkladı!

CHP ve DEM Partililer birlikte kutlama yaptı! "Selo'ya özgürlük" sloganları attılar
CHP ve DEM Partililer birlikte kutlama yaptı! "Selo'ya özgürlük" sloganları attılar

Gündem

CHP ve DEM Partililer birlikte kutlama yaptı! "Selo'ya özgürlük" sloganları attılar

Terör sevici DEM Parti Batman'ın 5 ilçesinde de kaybetti!
Terör sevici DEM Parti Batman'ın 5 ilçesinde de kaybetti!

Gündem

Terör sevici DEM Parti Batman'ın 5 ilçesinde de kaybetti!

Van AK Parti’ye geçmişti… Özgür Özel’den "PKK sizi tükürüğüyle boğar" diyen DEM Partiliye destek!
Van AK Parti’ye geçmişti… Özgür Özel’den “PKK sizi tükürüğüyle boğar” diyen DEM Partiliye destek!

Siyaset

Van AK Parti’ye geçmişti… Özgür Özel’den “PKK sizi tükürüğüyle boğar” diyen DEM Partiliye destek!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23