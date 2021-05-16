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Dünya Teröristbaşı Netanyahu açıkladı: 4 Arap ülkesiyle barış anlaşması yaptık
Dünya

Teröristbaşı Netanyahu açıkladı: 4 Arap ülkesiyle barış anlaşması yaptık

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendi iktidarını korumak için Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı yönündeki eleştirilerin "saçma" olduğunu söyledi. Netanyahu, 4 Arap ülkesiyle barış anlaşması yaptıklarını kaydetti.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 21:08:00 - 2021-05-16 21:13:30
Teröristbaşı Netanyahu açıkladı: 4 Arap ülkesiyle barış anlaşması yaptık

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD merkezli Face The National kanalına yaptığı açıklamada, terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve bu bağlamda yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Adının yolsuzluğa karıştığı, 4 seçim sonrası da hükümeti kurmakta başarısız olduğu ve iktidarda kalabilmek için Gazze'ye saldırı başlattığı yönündeki eleştirilerin hatırlatılmasına tepki gösteren teröristbaşı Netanyahu, "bunun saçma bir eleştiri" olduğunu söyledi.

Teröristbaşı Netanyahu, güvenlik meselesi ve askerlerin hayatını siyasi çıkarlara feda etmediklerini savundu.

Başbakanlığı süresince 4 Arap ülkesiyle "barış anlaşması" imzaladıklarını ve ülke içinde de "barışı" tesis ettiklerini ileri süren Netanyahu, Gazze'de Associate Press (AP) ve Al Jazeera ofislerinin de bulunduğu binanın vurulma gerekçesinin sorulması üzerine "Hamas'a ait istihbarat biriminin orada konuşlandığını dolayısıyla binanın da meşru hedef olduğunu" iddia etti.

İsrail savaş uçakları, dün Gazze Şeridi'nde AP ve Al Jazeera'nın ofislerinin bulunduğu bir binayı vurarak yerle bir etmişti.

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Yorumlar

Onubunu Bilmeyen

Önceden bu arap ülkeleri olan kukla ve köleleriniz ile anlaşdınız sonra da rahatca saldırdınız. ABD ve AB abileriniz de tabi bu rezaleti onayladı. Vay be!
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bu gun ne abd.ne de ingiltere,nede araplar,nede coraplar,basa cikamaz.bunu herkes unutsun.zamani geldimi Allah azze ve cel yapacagini bilir.ve huve ala kulli seyin kadir,vel muktedir.
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