THY / M&S Yeni Üyelik Kampanyası
0553 313 94 23

Teröristbaşı Murat Karayılan: Trump çekilirse Türkiye Musul ve Kerkük'e kadar gider

ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı Suriye'den çekilme kararının ardından açıklama yapan PKK elebaşı Murat Karayılan, sarı şeytanın gitmemesini istedi, Türkiye'nin Musul ve Kerkük'e kadar ilerleyebileceğini söyledi.

23 Aralık 2018 Pazar 10:08
Teröristbaşı Murat Karayılan: Trump çekilirse Türkiye Musul ve Kerkük'e kadar gider

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardında Suriye'den çekilme kararı aldı. Bu karar, terör örgütü PKK ve uzantısı YPG'de büyük bir paniğe neden oldu. Türkiye sınırındaki hendekleri boşaltarak kaçmaya başlayan YPG'li teröristler, halk üzerindeki etkisini de ciddi boyutta kaybetmeye başladı.

Panik halinde olan örgütün dağılmasını engellemek isteyen isteyen PKK elebaşlarından Karayılan">Murat Karayılan, ABD'ye yardım çağrısında bulundu.

Türkiye Musul ve Kerkük'e kadar girer!

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna girmesi durumunda bu harekatın Musul ve Kerkük'e kadar uzayabileceğini ifade eden terörist Karayılan, Trump'ın bu karardan vazgeçmesini istedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 10:08
  1. PKK'lı Murat Karayılan
  2. ABD'ye yalvardı
  3. Terör örgütü
  4. pkk
  5. murat karayılan
  6. türkiye
  7. fırat
  8. musul
  9. kerkük
  10. recep tayyip erdoğan
  11. donald trump

YORUM YAZ

  • AlperAlper35 dk önce
    Akşam namazı Bağdat'ta, h er ne kadar Şamda ulaşamasak da bir de böyle denemelisiniz. Tabii ölen milyonlarca kişinin günahı ABD yüklenir,biz torpilliyiz,sadece sevaplar bizim.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

AK Parti: TSK'nın Netanyahu'yu rahatsız etmesi manidar
  1. AK Parti: TSK'nın Netanyahu'yu..
  2. Babel'den yedek kulübesinde şaşırtan..
  3. Kandil ve Hakurk'a hava harekatı
  4. Köprü geçiş cezalarına af düzenlemesi..
  5. FETÖ'ye bir darbe daha!.. 15..
  6. İran ile ortak OSB kuruluyor
  7. Meteoroloji uyardı! İstanbul'a kar..
  8. Güven damgası e-ticareti yüzde 30..
  9. Ankara Kalkınma Ajansı’ndan ödüllü..
  10. İmar Barışı’ndan 10,3 milyar lira geldi
  11. Maicon'un yeni takımı belli oldu
  12. Türk sanayicisi nükleer tedarikçi olma..
  13. Rönesans’tan LNG’ye 2,2 milyar euroluk..
  14. Yeni sistemin ilk bütçe maratonu..
  15. 28 Şubat’ta RP’yi kapatanlar, tek bir..
  16. Türk heyeti BAE'ye yakın güçler..
  17. Süt üreticilerine müjde
  18. Akkök Holding’de Raif Ali Dinçkök dönemi
  19. İbrahim Kalın'dan Netanyahu'ya sert..
  20. Altını tespit edip halka açacak
‘Pezevenk’ ve kankası, teröristleri aratmadı! “Ayaklarından asarlar, zehirlerler...”
‘Pezevenk’ ve kankası, teröristleri aratmadı! “Ayaklarından asarlar, zehirlerler...”
Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019

Günün Karikatürü

23 Aralık 2018
Dev kargo şirketi konkordato ilan etti!
Dev kargo şirketi konkordato ilan etti!
CHP'lilerin çakma atası: AK Partili belediye bunu yapmaz ha, ciddiyim bak
CHP'lilerin çakma atası: AK Partili belediye bunu yapmaz ha, ciddiyim bak