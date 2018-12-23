Teröristbaşı Murat Karayılan: Trump çekilirse Türkiye Musul ve Kerkük'e kadar gider

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardında Suriye'den çekilme kararı aldı. Bu karar, terör örgütü PKK ve uzantısı YPG'de büyük bir paniğe neden oldu. Türkiye sınırındaki hendekleri boşaltarak kaçmaya başlayan YPG'li teröristler, halk üzerindeki etkisini de ciddi boyutta kaybetmeye başladı.

Panik halinde olan örgütün dağılmasını engellemek isteyen isteyen PKK elebaşlarından Karayılan">Murat Karayılan, ABD'ye yardım çağrısında bulundu.

Türkiye Musul ve Kerkük'e kadar girer!

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna girmesi durumunda bu harekatın Musul ve Kerkük'e kadar uzayabileceğini ifade eden terörist Karayılan, Trump'ın bu karardan vazgeçmesini istedi.