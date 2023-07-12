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Gündem Teröristbaşı Kalkan'dan Yanardağ’a destek
Gündem

Teröristbaşı Kalkan'dan Yanardağ’a destek

Yeniakit Publisher
2023-07-12 00:54:00 -
Teröristbaşı Kalkan'dan Yanardağ’a destek

Merdan Yanardağ'ın PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a methiyeler düzmesinin ardından Kandil'den destek geldi.

CHP'nin fonlandığı Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, canlı yayında teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırmıştı.

Bebek katili Öcalan'ı övmüştü

Teröristbaşı Öcalan'ın serbest kalması gerektiği de söyleyen Yanardağ, "Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor. Çok okuyan, neredeyse cezaevinde filozof oldu, okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir" ifadelerini kullanmıştı.

Kandil'den Yanardağ'a destek

Yanardağ'ın 'Terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Suçu ve suçluyu övmek' suçlarından 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis istenirken Kandil'den de örgütün elebaşlarından Duran Kalkan, Yanardağ'a destek açıklamaları yaptı.

"Yanardağ'ı önemsemiyoruz"

Adeta methiyeler dizerek 'Yanardağ'ı önemsiyoruz' diyen Kalkan şunları söyledi:
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"Merdan Yanardağ bazı gerçekleri tümüyle hızlı bir biçimde ifade etti. Önemliydi, biz onu önemsiyoruz. Bir aydın olarak Merdan Yanardağ, bu gerçeği ifade etti. Ne dedi? Aslında bunu herkes görüyordu Türkiye'de. Ama görmezden geliyorlar. Bilinçli olarak bunu yürütüyorlar ve böyle bir sistemi sürdürmek istiyorlar. Merdan Yanardağ, işte böyle bir noktada "kral çıplak" dedi, "anne bak kral çıplak!" dedi. Sonrasında kıyamet koptu. Öyle bir durum oldu ki, böyle hemen ertesi gün suçsuzu sorgusuz, yargısız hapse koydular; sen nasıl böyle söylersin diye. Vay PKK yandaşı, vay bilmem ne! Bir hain olarak gösterdiler adeta.

"Böyle yiğitlere ihtiyaç var"

Yanardağ'a sahip çıkan Kalkan, 'Böyle yiğitlere ihtiyacı var' ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

Gerçekten böyle gitmez. Bu kadar baskı patlatır. Hiç kimse böyle durulacağını sanmamalı. O bakımdan da bazı yüksek sesler çıkmalıydı. Örneğin Merdan Yanardağ'a büyük bir destek olmalıydık. Çıt çıkmıyor. Neredeyse kendi kanalı bile "öyle değildi de böyle" diye revize etmeye çalışıyor. Ayıp! Bir kere bir söz söylemiş, umut ediyoruz. Bir yiğit insandır, sözünün üzerinde durur. Hiç tereddüt etmeden zindana gitti. Türkiye'nin böyle yiğitlere ihtiyacı var."

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