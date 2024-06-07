Teröristbaşı Gülen’den kötü haber
Milyonlarca insanın hakkına, yüzlerce masumun kanına giren teröristbaşı Fetullah Gülen’in ölmediği iddia edildi. Örgütün internet sitesinden video yayınlandı.
FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen’in maalesef ölmediği ortaya çıktı. Örgütün internet sitesi üzerinden elebaşı Fetullah Gülen'in videosu paylaşılarak öldüğü söylentilerine cevap verildi.
45 saniyelik görüntülerde kahve içen ve etrafına donuk ifadelerle baktığı görülen Gülen'in odada sohbet ettiği isimler arasında firari “gazeteciler” Abdülhamit Bilici ve Adem Yavuz Arslan da yer aldı.
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