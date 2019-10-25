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Teröristbaşı Gülen’in yeğeni gözaltına alındı

Terör örgütü FETÖ/PDY'nin ABD'deki elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni İstanbul Beykoz’da gözaltına alındı.

2019-10-25 12:53:00 - 2019-10-25 14:01:00
Teröristbaşı Gülen’in yeğeni gözaltına alındı

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve gece kartalları olarak bilinen bekçiler Yenimahalle'de şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Sürücü ile araçta bulunan bir kadına GBT sorgusu yapıldı. Kadının, ekiplere gösterdiği kimliğin sahte olduğu anlaşıldı.

Başka isim verdi

Kadın gerçek kimliği sorulmasına rağmen yine başka bir isim verdi. Bunun üzerine ekipler kadını, kimliğinin tespiti için Beykoz ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

Fethullah Gülen'in yeğeni olduğu anlaşıldı

Burada yapılan parmak izi çalışmasında kadının FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in 30 yaşındaki yeğeni Zeynep Gülen olduğu anlaşıldı.

Hakkında sahte kimlik bulundurmaktan işlem yapan ekipler Zeynep Gülen'i Beykoz Adliyesi'ne sevk etti. Zeynep Gülen buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında Organize Şube ekiplerine teslim edildi.

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Yorumlar

çıyan gülen

Bu ....... gülende her türlü yeğen var; açığı kapalısı, ..i...
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mustafa

HALA ARAMIZDA GEZİYOR ... FETÖ ÇOCUKLARI. 
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