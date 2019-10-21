0553 313 94 23

Teröristbaşı Cemil Bayık'tan YPG'ye çağrı: Bölgeden çıkmayın

Türkiye, ABD ile varılan anlaşma kapsamında PKK/YPG'li teröristlerin çekilmesi için belirlenen 120 saat sürenin dolmasını beklerken, terör örgütü kara propaganda yapmaya devam ederek, işgal ettiği bölgeden çekilmemekte direniyor. Teröristbaşı Cemil Bayık'ın, PKK/YPG'ye bulundukları bölgelerden "Çıkmayın" emri verdiği öğrenildi.

21 Ekim 2019 Pazartesi 01:06
Teröristbaşı Cemil Bayık'tan YPG'ye çağrı: Bölgeden çıkmayın

Terör örgütü PKK-YPG/PYD'nin yaralı teröristler dışında, anlaşmada belirlenen bölgeden henüz çekilmediğini belirtti.

Teröristlerin, 'güvenli bölge' sınırlarından çekilmesi için mutabakatta anlaşılan 120 saatlik süreyi sonuna kadar kullanacağı değerlendirmesinin yapıldığı kaydedildi. Terör örgütünün, bu sürede Türkiye aleyhinde kara propagandayı sürdürmesinin beklendiği de belirtildi. ABD ile 17 Ekim'de yapılan mutabakata rağmen örgütün gerçekleştirdiği 20 taciz saldırısına aynı şekilde karşılık verildiğini belirten güvenlik kaynakları, teröristlerin bölgedeki tüm faaliyetlerinin anlık olarak takip edildiğini vurguladı.

Teröristbaşından "çıkmayın" çağrısı

Öte yandan terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Cemil Bayık'ın, teröristlere "Bölgeden çıkmayın" talimatı verdiği ortaya çıktı. Terör örgütüne yakınlığıyla bilinen haber sitesindeki açıklamada, terörist Bayık'ın "Kuzey doğu Suriye halklarının bu saldırılara karşı direnmesi ve toprağını terk etmemesi gerekir" dediği kaydedildi.

Örgütün, sosyal medya hesaplarından ise Türkiye ile ilgili kara propagandayı sürdürdüğünün gözlendiği belirtildi. Örgüt hesaplarından, Türkiye'nin ABD ile yapılan anlaşmayı ihlal ettiğine ilişkin yalan haberlerin paylaşıldığı kaydedildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ekim 2019 Pazartesi 01:06
  1. PKK
  2. YPG
  3. ABD
  4. Türkiye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Teröristbaşı Cemil Bayık'tan YPG'ye çağrı: Bölgeden çıkmayın
    1. Teröristbaşı Cemil Bayık'tan YPG'ye..
    2. Ev yapımı saç spreyi nasıl yapılır?..
    3. Hamsiköy sütlacı nasıl yapılır?..
    4. Fırın sütlaç nasıl yapılır? Fırın..
    5. Tuzlu çubuk kaç kalori? Diyet yaparken..
    6. Giresun sele teslim oldu!
    7. Alçaklıkta sınır tanımıyorlar! Şimdi..
    8. Esed'in haber ajansı duyurdu: ABD..
    9. İtalyan futbolunda bir ırkçılık vakası..
    10. Semih Kaya attı Sparta Prag bir puan..
    11. Hulusi Akar: Teröristleri taşıyan 125..
    12. Hatay’da şimşekler geceyi aydınlattı
    13. Ceylanpınar sakinlerinden hainlere..
    14. Dünyanın en uzun mesafeli aktarmasız..
    15. 120 saatlik süre devam ederken kara..
    16. Emre Belözoğlu: Kırığın acısını...
    17. Murray yaklaşık 2,5 yıl sonra şampiyon
    18. Kendisini ateşe verdi! Esnaflar..
    19. Gerilim tırmanıyor! "İlan edilmemiş..
    20. Sel sularına kapılarak kaybolan şahıs..
    21. Deniz Türüç: Daha iyi olmamız lazım
    22. Yunanistan'a 'yaptırım uygularız'..
    23. Teslim olan teröristler çöküşü itiraf..
    24. Tolga Ciğerci: Geri ödemek istiyorum
    25. Fatih Erbakan: Şehit olmaya hazırız
    26. Fırat Aydınus patlaması! "Yazıklar..
    27. Ahmet Nur Çebi'ye tebrik mesajları!
    28. ABD askerleri YPG arması taktı
    29. Tüm dünyaya duyurdular: Bize..
    30. Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
    İlker Başbuğ'dan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması!
    İlker Başbuğ'dan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması!
    Dilipak tarih verdi! "Kaçınılmaz" deyip ekledi: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!
    Dilipak tarih verdi! "Kaçınılmaz" deyip ekledi: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!
    İsrail'den bomba itiraf: Hayallerimiz çöpe gitti!
    İsrail'den bomba itiraf: Hayallerimiz çöpe gitti!
    Pazar günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
    Pazar günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
    Rusya'dan skandal Türkiye açıklaması
    Rusya'dan skandal Türkiye açıklaması

    Günün Karikatürü

    20 Ekim 2019
    Erdoğan: Türkiye'de üretmek istediler izin vermedim
    Erdoğan: Türkiye'de üretmek istediler izin vermedim
    En yakınındaki isim açıkladı: Abdullah Gül'ün çevresindeki isimleri sıkıntı bastı
    En yakınındaki isim açıkladı: Abdullah Gül'ün çevresindeki isimleri sıkıntı bastı