Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan için söylediği sözleri yeniden gündem oldu!

Terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronavirüs sebebiyle öldü. Öcalan'ın ölümü sonrasında ağabeyi Abdullah Öcalan'ın HDP heyetiyle İmralı'da gerçekleşen toplantıda "Alçak" diye bahsettiği kardeşi için söylediği "Osman bir kadın için halkını sattı" sözleri yeniden gündem oldu.

Terör örgütü PKK'nın İmralı'daki elebaşısı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın koronavirüs nedeniyle bugün sabaha doğru saat 04:30'da öldü.

Hareket ve konuşma kabiliyetini kaybetmişti

Uzun zamandır Erbil'deki bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören Osman Öcalan, Temmuz 2021'de geçirdiği beyin felci nedeniyle hareket kabiliyetini ve konuşma yetisini tamamen kaybetmişti.

Birçok terör saldırısının emrini vermişti

Teröristbaşı Öcalan'ın küçük kardeşi olan Osman Öcalan, 1958 yılında Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Ömerli köyünde dünyaya geldi. Öcalan, 1978 yılında Libya'da eğitim gördükten sonra PKK'ya katıldı. 1986'da PKK'nın merkez komitesine, 1990'larda ise PKK'nın üst düzey komitesine katılarak PKK'nın kumandan muavini oldu. Ancak 1992'de iki ana Iraklı Kürt partisiyle (KDP ve KYB) ateşkes anlaşması imzaladıktan sonra PKK tarafından hapsedildi.

1994 yılında bir PKK'lıyla evlenmek için örgütten ayrıldı. Daha sonra tekrar PKK'ya katılan Öcalan, 2004 yılında tekrar terör örgütünden ayrıldı. Osman Öcalan, terör örgütü PKK'nın Güneydoğu'da gerçekleştirdiği saldırılarda emir veren isimler arasındaydı.

Kardeşi Öcalan'ı sert sözlerle hedef almıştı

Osman Öcalan'ın koronavirüs nedeniyle ölümü sonrası teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşiyle ilgili sözleri yeniden gündem oldu. HDP'nin İmralı Heyeti ve Abdullah Öcalan arasında 2013 yılında İmralı'da gerçekleşen görüşmelerine ilişkin notların yer aldığı "Demokratik Kurtuluş ve Özgür Yaşamı İnşa" isimli kitapta Osman Öcalan'la ilgili sözler de yer alıyordu.

Sözde Kürdistan hayalleri kurduğu, dağlarda tecavüz ettikleri kadınların özgürleşmesi gerektiğini savunduğu ve AK Parti hükümetini de eleştirdiği kitapta, PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan, kardeşi Osman Öcalan'ı sert sözlerle hedef almıştı.

'Osman bir kadın için halkını sattı, ben on yıl savaştım'

Abdullah Öcalan, İmralı'daki görüşmeler sırasında, HDP heyetinde yer alan Pervin Buldan'a dönerek, "Sen özgürleşmelisin. Siyaset aşkla, halkı severek yapılır. Osman bir kadın için halkını sattı. Ben on yıl savaştım. Şoförüm, Kesire'yi kastederek, 'Bunu dört ata bağlayıp dört parçaya ayırmak lazım' dedi. Kesire kaçtığı gün kurtuldum. Yeniden doğdum. Geleneksel Kürt erkeği ne yapardı? Öldürürdü" ifadelerini kulandı.

'İki tanesi dürüst çıksaydı böyle olmazdı'

Abdullah Öcalan, görüşmelerin bir başka anında ise kardeşi Osman Öcalan'ı şu sözlerle hedef almıştı:

"Kadınlar özgürleşmelidir. Köleliğe göz diken kadınları hiç sevmem. Ortadoğu'da kadın yükselmek zorundadır. Sizin durumunuz çok zor. Nasıl özgürleşeceksiniz? Kadınların durumuna çok üzülüyorum. Kendinizi özgürleştirmelisiniz. Kadın evin içinde olunca köleleşiyor. Bazı erkeklerde karılaşma var. Halil Ataç, Allah belasını versin, bir karı yüzünden ne hale geldi. Binlercesi kadın alıp kaçtı. Botan, Osman, hepsi aynı. İki tanesi dürüst çıksaydı böyle olmazdı."

'Osman, Şemdin, Çürükkaya bir günlük paşalık yüzünden devletini satarlar'

HDP heyetiyle yaptığı görüşmenin bir başka bölümünde "Şimdi benim durumum Başbakanın durumu gibidir. Düşünün, birkaç gün ortadan kayboldu, haber alınamadı, herkesin aklına ilk olarak sağlık durumu geldi..." diyen Öcalan sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Kürtlerde ilk defa bir önderlik çıkıyor. Benim hep şu sözüm vardı: Keşke biri çıksa da önderliği devretsem. Osman, Şemdin, Çürükkaya bir günlük paşalık yüzünden devletini satarlar. Bir kadın için Kürdistan'ı satarlar. Gelin, bir gün bunun altına girin, çatlarsınız, çok ağırdır. Devlet de beni on beş yıldır sınıyor. Artık diyoruz ki, sen Kürtleri böyle güdemezsin, biz de devleti böyle taşıyamayız. Barışmak, demokratikleşmek, normalleşmek. Son üç yüzyıllık hikayedir."

'Osman- Botan çetesine karşı halen de öfkeliyim işte'

"AKP'nin barış tarzına, Kandil'in savaş tarzına karşıyım" diyen Abdullah Öcalan, görüşmede HDP heyetine şunları söylemişti:

"Benim perspektiflerimi daha yaratıcı bir şekilde uygulayabilirler. Yaratıcı olup yeni kararlar alırlarsa, ben bunu bana karşı bir tutum olarak görmem. Örneğin hükümet devrildi, heyete darbe yapıldı, format yürümedi, kesildi diyelim. Bu durum savaş ilanıdır. Otuz yıllık savaş pratiğinde JİTEM'in kontrolünden neden çıkamadılar? On gerilla Cudi'ye ulaşsa halk kurtulmuş sayılmalıdır. Ama şimdi bin gerilla gidiyor, hepsi imha oluyor. Osman- Botan çetesine karşı halen de öfkeliyim işte."

'Osman alçağının bir mektubu var'

Kardeşi Osman Öcalan'dan "alçak" diye bahseden Abdullah Öcalan şunları söylemişti:

"Osman alçağının bir mektubu var. Bunu öldürmeye gerek yok. Ama Kandil'e çekmek gerekir mi acaba? Kandil herkese açık, böyle de olmalı zaten. Benim adıma söyleyin. Çağırsınlar, dinlesinler. Varsa dertleri orada açarlar. Bu bütün küskünler ve kaçkınlar için geçerli. Osman'ı ve Botan'ı izlesinler. Tehlikeli işlere yönelebilirler. Sanmıyorum Cemil bunları öldürmek istesin, öldürmek için bir şeyler kurgulasın."

'Osman alçağı Duran ve Cuma için kontradır diyor, alçak bilinçli söylüyor'

Abdullah Öcalan, HDP heyetiyle yaptığı görüşmede Osman Öcalan'ı PKK yöneticilerine söylediği sözler üzerinden de eleştirmişti:

"Duran'la ilgili bir anımı anlatayım. Suriye'ye yeni gittiğimiz dönemde Cemil Esad aramıştı. Arapça konuşuyordu. Ben de bir şey anlamadım. Duran'a telefonu verip bir bak, ne diyor dedim. Duran da konuştuktan sonra bana görüşmenin içeriğini aktardı. Öyle bir diklenmiş ki, ben Abbas bir yıllık emeğimizi neredeyse bitirecektin dedim. Osman alçağı Duran ve Cuma için kontradır diyor. Alçak bilinçli söylüyor. Ama onların da yetersiz tarzları böyle devam ederse ağır sonuçlar doğurabilir. Dürüstlüklerinden şüphem yok, yetersizliklerini aşmaları lazım. Silahları kötü kullanmamaları, asi avare pratiğinden sıyrılmaları lazım."