Terörist YPG’den DEAŞ yargılaması!

TAHSİN HAN

Dünya bu rezaleti de görecek... Suriye’nin kuzeydoğusundaki bölgelerde ABD destekli işgalini sürdüren terör örgütü PKK/ YPG, yıllardır esir ettikleri yaklaşık 10 bin DEAŞ militanını yargılama kararı aldı.

2017-2019’da kontrol altında tuttukları son toprakları da kaybeden terör örgütü DEAŞ güçlerinin önemli bir bölümü Amerikan destekli YPG tarafından tutuklanmıştı. YPG/PKK, daha önce Kanada, Fransa ve Birleşik Krallık başta olmak üzere birçok ülkeye, DEAŞ saflarında savaşan vatandaşlarını ve gözaltı kamplarında tutulan birçok kadın ve çocuğu geri alma çağrısı yapmıştı.

Kamp bölgelerini kontrol eden YPG’nin sözde yönetimi, çağrılara yanıt alamadıklarını belirterek kendi “açık, özgür ve şeffaf!” yargılama sürecini başlatacaklarını açıkladı.

İngiliz basınına konuşan sözde üst düzey bir örgüt yetkilisi, “yerel terörle mücadele yasasının” geçen yıl genişletildiğini ve yargılamalarda kullanılacağını söyledi. Sanıkların avukat tutma hakları bulunduğunu belirten yetkili, avukat bulunmaması durumunda mahkemenin DEAŞ militanlarına avukat atayıp atamayacağına ilişkin bir bilgi vermedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sözde yetkili terörist, hak örgütleri ve ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyondan temsilcilerin mahkemelere davet edileceğini söyledi. Suriye’nin kuzeyindeki YPG işgalindeki bölgelerde görünürde bir idam cezası olmasa da teröristlerin istedikleri isimleri sokakta bile katlettikleri biliniyor.

Dünyanın gözü önünde yapılacak skandal mahkeme tiyatrosunda YPG’lilerin hangi saikle karar alacağı ve rüşvetle karar alıp almayacağı en çok merak edilen konular arasında. Birçok kişi bu sözde mahkeme skandalını, örgütün rüşvet ve para toplama aracı olarak kullanabileceğini de ifade ediyor.

Karar “sürpriz” oldu

Amerika ve Avrupalı devletlerin işgal bahanesi olarak kullanmak için kurdurdukları DEAŞ’a sağladıkları militanları şimdi almaması ise dikkat çekiyor. Teröristleri diğer maşası olan terörist YPG’ye bırakan batı, militanlarını alıp, ülkesinde yargılama ve cezaevinde tutmak istemiyor. İngiliz basınına konuşan Suriye üzerine çalışan Batılı bir diplomat, YPG’nin kararının sürpriz olduğunu söyledi. Batılı diplomat, “Kimse bunu yapacaklarını düşünmedi. Çok fazla insanı tutuyorlar ve bunu çok ciddiye alıyoruz. Ancak bu onları yargılamaktan farklı bir konu. Onları yargılamak tamamen farklı bir sorun” diyerek militanların parayla bırakılabileceği endişesini dile getirdi.

51 bin kadın ve çocuk var

YPG’nin 10 binden fazla DEAŞ militanını yaklaşık 20 merkezde alıkoyduğu ve bunlardan 2 bininin kendi ülkeleri tarafından iadeleri reddedilen yabancı savaşçılar oldukları tahmin ediliyor. Bölgedeki El-Hol kampında, DEAŞ savaşçılarının akrabaları olan 51 bin kadın ve çocuğun tutulduğu da biliniyor.