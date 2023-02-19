Terörist yardakçısı Hasan Cemal'den Erdoğan'la ilgili skandal sözler! Büyük edepsizlik

Kandil’de PKK’lı alçaklarla kol kola girip, Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı önünde poz veren terörist yardakçısı Hasan Cemal, yine büyük bir küstahlığa imza attı.

Teröristlerden “gerilla”, leşlerinden ise “şehit” diye bahseden Cemal, "Bu ülke için asrın felaketi tek adam rejimidir, Erdoğan'dır" herzelerini yumurtladı.

Hadsiz Hasan Cemal, Soros'un fonladığı t24'teki kin dolu yazısında özetle şunları kaydetti:

"(…) Bu deprem felaketi, bütün bu acılar

bizi teslim alamayacak;

bunların içinden "yeni"yi,

"yeni Türkiye"yi inşa edeceğiz çünkü...

Ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun şu sözünü de

hiç aklımızdan çıkarmayalım:

Bu ülke için asrın felaketi

tek adam rejimidir,

Erdoğan'dır.

Asıl enkazın altında kalan,

"tek adam rejimi"dir, Erdoğan'dır.

Bu felaketin gerçek sorumlusu onlardır.

Bu korkunç acıların hesabı onlardan,

20 küsur yıllık iktidarları döneminde

gerekeni yapmayanlardan,

"1999 Büyük Depremi"nden

ders çıkarmayanlardan sorulacaktır.

Yazın bir kenara:

Az kaldı, bu "Saray iktidarı"nın

yakamızdan düşmesine...

Halkın oylarıyla gidecekler.

Erdoğan gittikten sonra sıra,

"yeni Türkiye"nin inşasına gelecek. (…)"