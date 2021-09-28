Terörist sevici Kaftancıoğlu Tugay Odabaşıoğlu’na sahip çıktı
Cumhurbaşkanına hakaret edip makam odalarına Başkan Erdoğan’ın fotoğrafını asan belediye başkanlarını tehdit eden CHP Gençlik Kolları Denizli İl Başkanı Tugay Odabaşıoğlu’na terörist sevici Canan Kaftancıoğlu sahip çıktı.
yeniakit Ankara
Geçtiğimiz günlerde partisinin danışma kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözleriyle ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını asan Belediye Başkanları’nı tehdit etmesiyle gündeme gelen CHP Gençlik Kolları Denizli İl Başkanı Tugay Odabaşıoğlu Cumhurbaşkanına hakaret gözaltına alındı.
Kendi bilmez Odabaşıoğlu’nun gözaltına alınmasını kendine yediremeyen terörist sevici Canan Kaftancıoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla haddini bilmez Tugay Odabaşıoğlu’na sahip çıktı.
Kaftancıoğlu yaptığı paylaşımda, "Gençleri, Denizli gençlik kolu başkanımızı gözaltılarla korkutacaklarını, yıldıracaklarını zannedenler fena yanılıyorlar… Onlar sayesinde #GeliyorGelmekteOlan #TurgayOdabaşıoğlu" ifadelerini kullandı.