  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Terörist sevici Kaftancıoğlu Tugay Odabaşıoğlu’na sahip çıktı
Siyaset

Terörist sevici Kaftancıoğlu Tugay Odabaşıoğlu’na sahip çıktı

Cumhurbaşkanına hakaret edip makam odalarına Başkan Erdoğan’ın fotoğrafını asan belediye başkanlarını tehdit eden CHP Gençlik Kolları Denizli İl Başkanı Tugay Odabaşıoğlu’na terörist sevici Canan Kaftancıoğlu sahip çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 16:33:00 -
Terörist sevici Kaftancıoğlu Tugay Odabaşıoğlu’na sahip çıktı

 yeniakit  Ankara 

Geçtiğimiz günlerde partisinin danışma kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözleriyle ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını asan Belediye Başkanları’nı tehdit etmesiyle gündeme gelen CHP Gençlik Kolları Denizli İl Başkanı Tugay Odabaşıoğlu Cumhurbaşkanına hakaret gözaltına alındı.

Kendi bilmez Odabaşıoğlu’nun gözaltına alınmasını kendine yediremeyen terörist sevici Canan Kaftancıoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla haddini bilmez Tugay Odabaşıoğlu’na sahip çıktı.

Kaftancıoğlu yaptığı paylaşımda, "Gençleri, Denizli gençlik kolu başkanımızı gözaltılarla korkutacaklarını, yıldıracaklarını zannedenler fena yanılıyorlar… Onlar sayesinde #GeliyorGelmekteOlan #TurgayOdabaşıoğlu" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay