"Terörist" Selahattin Demirtaş'tan Barış Pınarı Harekatı tehdidi: Günü geldiğinde kimse bağrına taş falan basmayacak

Terör suçlarından yargılanan ve cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Barış Pınarı Harekatı hakkında skandal açıklamalarda bulundu, operasyonu destekleyen partileri hedef aldı.

Terör örgütü PKK'nın medya organlarından Yeni Özgür Politika'ya röportaj veren Demirtaş, Türkiye'nin Suriye'de PKK/YPG hedeflerine yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nı eleştirdi.

Operasyonu ve operasyona destek veren partileri hedef tahtasına oturtan Demirtaş, "Hiç kimse bugünleri de unutmayacaktır elbette. Günü geldiğinde kimse bağrına taş falan basmayacaktır, o bir kere olur." diye konuştu.

"Kürt halkını hafife almazdım"

Özellikle, HDP'nin gizli seçim ittifakı yaptığı CHP ve İYİ Parti'nin gönülsüz de olsa operasyona destek vermesine tepki gösteren Demirtaş, bu partilerin halka "özeleştiri" borçlu olduğunu savundu.

Selahattin Demirtaş şu ifadeleri kullandı;

"Barış isteyen halka özeleştiri sorumluluğu, savaşın arkasında hizalanan muhalefettedir. Onların yerinde olsam Kürt halkını hafife almazdım. Bugünden başlayarak kendimi affettirmek için pratikte ikna edici adımlar atardım. Yoksa yarın geç kalınmış olabilir."