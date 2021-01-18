Terörist Selahattin Demirtaş'ın eşinden skandal sözler

Euronews, masum sivillerin ölümüne neden olduğu için 4 yılı aşkın süredir cezaevinde olan PKK destekçisi ve aynı zamanda HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı tekrar gündeme taşıdı.

Terör örgütü PKK/KCK/YPG/PYD'ye insan, lojistik, para ve siyasi destek veren Avrupa, Türkiye karşıtı kara propaganda faaliyetlerine de hız kesmeden devam ediyor.

Diyarbakır'da 37 sivilin öldürüldüğü 761 kişinin yaralandığı terör olaylarının azmettiricisi Demirtaş'ın çıkması için her türlü imkanı seferber eden Avrupa, İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) marifetiyle tutukluğunun 22 Aralık 2020'de son bulmasını istemişti.

Türk yargısı da Avrupa'nın iki yüzlü kararını ciddiye almayarak, içişlerine karışmasını engelledi. 30 Aralık 2020'de de Demirtaş hakkındaki iddianame kabul edildi. 2014'te Yasin Börü gibi Diyarbakır'daki çoğu sivilin terör örgütü militanları vücudu parçalanarak, yakılarak öldürülmesi Türkiye'deki büyük infial uyandırmıştı.

Euronews'in çanak tuttuğu Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'ın terörist olmadığını savundu. FETÖ ve PKK'nın kara propagandasını dillendirerek yanlış bilgiler verip Türk mahkemelerini kötüledi.

İşte Başak Demirtaş'ın yanlış bilgiler verdiği açıklamalarından öne çıkanlar;

Sırtını terör örgütüne yaslayan Figen Yüksekdağ detayı

"Tarihe Selahattin Demirtaş kararı olarak geçmiş olabilir ama aynı zaman da Figen Yüksekdağ kararı ya da haksız yere tutulan gazetecilerin kararı. Yani sadece HDP'lilerle ilgili bir karar da değil. Çünkü Türkiye'de haksız yere tutuklanan ve özgürlüklerinden yoksun bırakılan bir çok insan var.

Kocasının terörist olmadığını dünya biliyormuş

AİHM kararıyla Selahattin ve arkadaşlarının terörist olmadığını bütün dünya biliyor. AİHM, siz bu insanları konuşmalarından ve siyasi faaliyetlerinden dolayı cezaevinde tuttunuz diyor.

"İktidarınız için keyfi tutuyorsunuz" propagandası

Siz bu insanları kendi iktidarınız için keyfi bir şekilde tutukladınız ve cezaevinde tutmaya devam ediyorsunuz. Siz eğer tam demokratik bir ülkede herkesin eşit, adil ve kardeşçe yaşamasını istiyorsanız ve bu yönde bir mücadele yürütüyorsanız hele de Kürtseniz her zaman bir bedeli oluyor.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun eşiyle meşrulaştırma çabaları

Selvi Kılıçdaroğlu ve Dilek İmamoğlu ile gerçekleşen görüşme tamamiyle insani temeldeydi. Hatta yeni görüşmeler için de sözleştik. Ama fazla abartıldı ya da farklı yerlere çekildi. Toplumda siyasetin dili çok kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı olduğu için farklı siyasi düşüncelerden üç kişinin bir araya gelip sohbet etmesi yadırgandı."

Demirtaş hakkında hazırlanan iddianame ne?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında, kapsamında terör suçlarından tutuklu HDP Eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında olduğu 108 kişi hakkında iddianame hazırladı.

İddianamede, "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma", "37 kez adam öldürme" ve "31 kez öldürmeye teşebbüs" başta olmak üzere çeşitli suçlardan ceza talep edildi.

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