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Terörist şarjöründe yazan Miloş Obiliç kimdir? Yenizelanda saldırısına dair ilginç detay

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde meydana gelen terör saldırısı ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Teröristin şarjörlerinden birinin üzerinde Kiril alfabesiyle Miloş Obiliç yazması üzerine vatandaşlar, “Miloş Obiliç kimdir?” sorusunu araştırmaya başladılar. Peki Miloş Obiliç kimdir? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

15 Mart 2019 Cuma 14:59
Terörist şarjöründe yazan Miloş Obiliç kimdir? Yenizelanda saldırısına dair ilginç detay

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde meydana gelen terör saldırısı ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Teröristin şarjörlerinden birinin üzerinde Kiril alfabesiyle Miloş Obiliç yazması üzerine vatandaşlar, “Miloş Obiliç kimdir?” sorusunu araştırmaya başladılar. Peki Miloş Obiliç kimdir? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Miloş Obiliç, Kosova'nın başkenti Priştine çevresindeki Sırp Belediyesi Graçanitsa'da, 1389 Kosova Meydan Muharebesi'nden sonra savaş alanını gezen Sultan Murad Hüdavendigar'ı sırtından hançerleyerek şehit etti. İşte Miloç Obiliç'e dair detaylar...

Miloş Obiliç kimdir?

Miloş Obiliç, Kosova'nın başkenti Priştine çevresindeki Sırp Belediyesi Graçanitsa'da, 1389 Kosova Meydan Muharebesi'nden sonra savaş alanını gezen Sultan Murad Hüdavendigar'ı sırtından hançerleyerek şehit etti.

Kosova Savaşı, 10 Ağustos 1389'da yapılır. 60 bin kişilik Osmanlı ordusu 8 saat içinde 200 bin kişilik düşman ordusunu tam bir bozguna uğratır. Savaş sonrasında Sultan Murad galibiyet şükrânesi olarak, savaş meydanını dolaşıp otağına gelirken, yaralı Sırp Miloş Obiliç tarafından, zehirli hançerle şehit edilir.

Padişahın cesedi tahnid (ölüyü bozulmaması için belirli formül dahilinde ilaçlama) edilerek, Bursa Çekirge'deki türbesine defnedilir. İç organları ise vefat ettiği yerde, oğlu Yıldırım Bayezıd tarafından inşa edilen türbeye gömülür. Türbe farklı dönemlerde, değişik onarımlardan geçer.1848 yılında türbe esaslı bir şekilde onarılır ve Sultan Abdülmecid'in bir beratı ile Hacı Ali 300 kuruş maaşla türbedar olarak atanır. Türbenin son restorasyonu ise 2005 yılında gerçekleştirilir.

Sırplar, 1389 yılında Murad Hüdavendigar'ı sırtından bıçaklayan Miloş Obiliç'in heyekelini diktiler.

Graçanitsa Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Branimir Stojanoviç'in talebi üzerine kasabanın merkezinde Miloş Obiliç heykelinin dikilmesini daha önce karara bağladıklarını, bugün de heykeli diktiklerini açıkladı. Belediye Başkanı Branimir Stojanoviç, "Bu anıtın dikilmesi, Graçanitsa Belediyesi'nin Sırbistan'a ait olduğunun göstergesidir" dedi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 14:59
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