Terörist PKK'ya darbe üstüne darbe
Yıldırım operasyonları hakkında açıklamada bulunan İçişleri Bakanlığı, ölü ele geçirilen terörist sayısının 8'e yükseldiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yıldırım-1 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu kapsamında Şırnak'ta bulunan Gabar Dağı bölgesinde, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği, son sayı ile birlikte Yıldırım operasyonları kapsamında bugün Hakkari'de 2, Şırnak'ta 3 olmak üzere toplam 5 bölücü terör örgütü üyesinin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Toplam sayı 8'e yükseldi
Bakanlık tarafından yapılan son açıklamada, aynı operasyon kapsamında 3 teröristin daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtilirken, Operasyonlarda ölü ele geçirilen terörist sayısının 8'e yükseldiği açıklandı.