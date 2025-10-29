  • İSTANBUL
Terörist Netanyahu ve çetesinin eseri! İsrailli turistler neye uğradığını şaşırdı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Terörist Netanyahu ve çetesinin eseri! İsrailli turistler neye uğradığını şaşırdı

Terörist Netanyahu ve çetesi yüzünden İsrailli turistler gittikleri yerlerde protesto ediliyor. Son olarak İsrailli turistleri taşıyan kruvaziyer, Yunanistan'ın Kalamata Limanı'nda tepkiyle karşılandı.

İsrailli turistleri taşıyan kruvaziyer, Yunanistan'ın Kalamata Limanı'nda, Filistin yanlısı eylemcilerce protesto edildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, İsrailli turistleri taşıyan "Crown Iris" isimli kruvaziyer, Mora Yarımadası'ndaki Kalamata şehrinin limanına yoğun güvenlik önlemleri altında geldi.

Kalamata Antifaşist Hareketi ve Mesinya Öğretmenler Birliğinin çağrısıyla limanda toplanan eylemciler, ellerindeki Filistin yanlısı pankartlarla İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırıları protesto etti.

Kalamata Antifaşist Hareket, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail ateşkese rağmen Gazze'yi bombalamayı, sivilleri öldürmeyi durdurmadı. Terör devletinin soykırım politikası devam ediyor ve işgal sürdükçe devam edecektir. Barış olmadan adalet olamaz." ifadelerine yer verdi.

"Crown Iris" yolcularının sadece turist olarak görülmemesi gerektiğinin ifade edildiği açıklamada, "(Gemi) Gazze'deki soykırımın ve Batı Şeria'daki etnik arındırmanın turizm aracılığıyla temize çıkarılmasına yönelik çabaların bir parçasıdır. Cinayetlerine ara veren askerleri taşıyor ve Yunanistan'da 'Araplara ölüm', 'Gazze bir mezarlık' diye bağırarak turist gibi geziyorlar." denildi.

Yarın Patra'ya gitmesi planlanan "Crown Iris" isimli geminin, benzer bir eylemle burada da karşılaşması bekleniyor.

