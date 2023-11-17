  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Terörist Netanyahu sivil katliamını kabul etti
Gündem

Terörist Netanyahu sivil katliamını kabul etti

Yeniakit Publisher
2023-11-17 14:08:00 - 2023-11-17 14:09:12
Terörist Netanyahu sivil katliamını kabul etti

Terörist İsrail'in sözde Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’de yaşanan sivil kayıplara ilişkin, "Bu işi en az sivil kayıpla bitirmeye çalışıyoruz ama ne yazık ki başarılı olamıyoruz" dedi.

İsrail Başbakanı terörist Binyamin Netanyahu, ABD televizyonuna İsrail ve Gazze’deki son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Netanyahu, Hamas’la yapılması beklenen anlaşmaya ilişkin, “Anlaşmaya kara harekatı öncesine göre daha yakınız. Kara harekatı ateşkes sağlanması konusunda Hamas üzerinde baskı oluşturdu. Rehinelerimizi alabilirsek geçici ateşkes yapacağız” dedi.

Rehinelerin serbest bırakılmasının İsrail’in savaştaki hedeflerinden biri olduğunu belirten Netanyahu, İsrailli rehineler karşılığında Filistinli mahkumların serbest bırakılıp bırakılmayacağı konusunun “gizli” olduğu gerekçesiyle mahkumlarla ilgili bilgi vermedi.

Hamas üyelerinin hastaneden kaçtığını iddia etti

Gazze Şeridi’nin en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi’nin askeri amaçlarla kullanıldığına ilişkin ellerinde somut kanıtlar bulunduğunu iddia eden Netanyahu, ayrıca İsrail ordusunun yüzlerce sivilin bulunduğu hastaneyi kuşatmasının ardından Hamas üyelerinin hastaneden kaçtığını öne sürdü.
Gazze’de binlerce sivilin hayatını kaybetmesine ilişkin konuşan Netanyahu, her sivilin ölümünün bir trajedi olduğunu ve hiçbir sivil kayıp olmaması gerektiğini belirterek, "Bu işi en az sivil kayıpla bitirmeye çalışacağız. Bunu en az sivil kayıpla yapmaya çalışıyoruz ama ne yazık ki başarılı olamıyoruz" dedi.

“Gazze’yi işgal etmek istemiyoruz”

Gazze genelinde askeri kontrol sağlamak istediklerini ifaden eden Netanyahu, "Gazze'yi işgal etmek istemiyoruz. Amacımız bu değil. Amacımız orada yaşananların farklı olmasını sağlamak. Bunu yapmak için Gazze'yi silahsızlandırmalıyız" dedi. Filistinlilerin yönetimsel değişikliğe ihtiyacı olduğunu ileri süren Netanyahu, Filistinlilerin geleceğinin değişmesi gerektiğini ifade etti.

İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerine ilişkin konuşan Netanyahu, yasaya karşı olan ve şiddet uygulayan herkesin yaptıklarından sorumlu tutulduğunu öne sürdü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki: Ey Netanyahu gidicisin
Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki: Ey Netanyahu gidicisin

Gündem

Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki: Ey Netanyahu gidicisin

Netanyahu'nun psikiyatristi intihar etti! Bıraktığı not ortaya çıktı: Zihnine girmeye çalıştım fakat
Netanyahu'nun psikiyatristi intihar etti! Bıraktığı not ortaya çıktı: Zihnine girmeye çalıştım fakat

Dünya

Netanyahu'nun psikiyatristi intihar etti! Bıraktığı not ortaya çıktı: Zihnine girmeye çalıştım fakat

Top şimdi Adalet Bakanlığında! Bebek katili Netanyahu için flaş başvuru
Top şimdi Adalet Bakanlığında! Bebek katili Netanyahu için flaş başvuru

Gündem

Top şimdi Adalet Bakanlığında! Bebek katili Netanyahu için flaş başvuru

CHP’liler soykırımcılara müşfik mazlumlara şedit! Netanyahu'nun askerleri
CHP’liler soykırımcılara müşfik mazlumlara şedit! Netanyahu'nun askerleri

Gündem

CHP’liler soykırımcılara müşfik mazlumlara şedit! Netanyahu'nun askerleri

Netanyahu'nun Erdoğan çıkışına AK Parti'den tokat gibi cevap
Netanyahu'nun Erdoğan çıkışına AK Parti'den tokat gibi cevap

Siyaset

Netanyahu'nun Erdoğan çıkışına AK Parti'den tokat gibi cevap

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23