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Gündem Terörist Mehmet Sıddık Özalp öldürüldü
Gündem

Terörist Mehmet Sıddık Özalp öldürüldü

10 güvenlik görevlisinin şehit edilmesinden sorumlu olan terörist Mehmet Sıddık Özalp düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 13:54:00 - 2020-12-11 13:56:25
Terörist Mehmet Sıddık Özalp öldürüldü

Hakkari Çukurca'da 9 yıl önce Zırhlı Personel Taşıyıcı (KİRPİ-ZPT) aracına düzenlenen uzaktan kumandalı mayınlı saldırıda, Fatihler adı verilen Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanı bordo bedeli Binbaşı Yavuz Başayar ile askerler Vedat Gülder, Hakan Çil, Erhan Ar, Turan Kurt, Nezir Elitok, Serkan Altay, Samet Kılıç, Sadettin Arslan ve güvenlik korucusu Cabbar Gültekin şehit olmuştu.

Saldırıyı, sözde Cilo eyalet sorumlusu Perver Siirt kod adlı Mehmet Sıddık Özalp'in gerçekleştirdiği belirlendi. İstihbarat birimlerinin telsiz takibinde de, Özalp'in Kandil'e tekmil verip olayı kendisi ve kendisine bağlı grup tarafından yapıldığını iletildiği ortaya çıktı.

Kandil'in talimatıyla Suriye'de Haseki'ye bağlı Al Malikiyah'a YPG saha sorumlusu olarak gönderilen Mehmet Sıddık Özalp'in ABD'nin tahsis ettiği zırhlı araçla Haseki'den Hol kasabasına giderken DEAŞ'ın yola döşediği 1,5 tonluk mayına bastığı ve 6 korumasıyla birlikte parçalanarak öldüğü ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre terör örgütü, PKK-YPG ilişkisinin ayyuka çıkmasından duyduğu endişe nedeniyle Mehmet Sıddık Özalp'in Çukurca'nın karşısındaki Metina Kampında öldürüldüğünü duyurdu. Güvenlik güçlerine teslim olan sözde istihbarat sorumlusu M.Y de terörist Özalp'in Suriye'de öldüğünü doğruladı. 28 yıldan beri dağ kadrosunda çok sayıda kanlı saldırılar düzenleyen terörist Özalp, terör örgütü PKK'nın silahlı kolu HPG'nin de sözde komuta konseyi üyesiydi.

Terör örgütü elebaşlarından Murat Karayılan ile Duran Kalkan'a en yakın isimlerden biri olan terörist Özalp, Sivas'ta PKK'nın ilk intihar saldırısı düzenlediği olayın da baş failiydi.

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Yorumlar

isimsiz

ha daeş ha pkk/ypg ikisi de aynı terör örgütü daeş ten dost olmaz
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