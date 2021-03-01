Terörist Mazlum Kobani sahibi ile görüşmek için kuyruk sallıyor
Suriye'de ABD beslemesi terör örgütü YPG/PKK'nın ele başı olan Mazlum Kobani adlı terörist ABD ile görüştüklerini belirterek Washington'da ABD Başkanı Joe Biden yönetimiyle görüşme olabileceğinin sinyalini verdi.
Suriye'de kan döken terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşı Mazlum Kobani, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi ile Washington'da yapılacak görüşmeye hazırlanıyor.
Terörit Mazlum Kobani, Perşembe günü ABD hükümetinin finanse ettiği Amerika'nın Sesi'na (VoA) yaptığı açıklamada, Suriyeli Kürtlerin Biden-Harris yönetiminden memnun olduklarını söyledi.
Yeni ABD yönetimiyle görüştüklerini beliren terörist Mazlum Kobani, ilerleyen günlerde daha üst düzey bir görüşmenin olabileceğinin sinyalini verdi.
Mcgurk yeniden bölgeye atandı
Joe Biden, Trump'tan önceki Demokrat Başkan Barack Obama döneminde DEAŞ'le mücadele koalisyonu özel temsilcisi Brett McGurk'ü, "Beyaz Saray'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü" olarak atadı. McGurk örgüte açık desteğiyle tanınıyor ve Türkiye'nin ciddi tepkisini çekiyor.
Asıl adı Ferhat Abdi Şahin olan terörist Mazlum Kobani, 1990'larda törör örgütü PKK'ya katıldı. Kobani interpolün kırmızı listesinde yer alıyor.