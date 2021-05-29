  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Azerbaycan'dan sürpriz karar! 30 yıllığına Türkiye'ye verildi
Terör devleti İsrail'e sert uyarı: Tel Aviv'i vururuz!
O ilçeden sevindiren koronavirüs haberi
Kahramanmaraş'ta askeri araç kaza yaptı
Dünya Terörist İsrail'in saldırılarında Gazzeli berberin dükkanı yerle bir oldu
Dünya

Terörist İsrail'in saldırılarında Gazzeli berberin dükkanı yerle bir oldu

Filistinli berber Abdullah Elzavra'nın tek geçim kaynağı olan kuaför dükkanı terörist İsrail'in son saldırılarında yerle bir oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 23:10:00 -
Terörist İsrail'in saldırılarında Gazzeli berberin dükkanı yerle bir oldu

İşgalci İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından, Gazze'de günlük hayat normale dönmeye başladı.

Filistinli berber Abdullah Elzavra'nın tek geçim kaynağı olan kuaför dükkanı işgalci terörist İsrail'in son saldırılarında yerle bir oldu.

Elzavra, enkaza dönmüş dükkanının moloz yığınları arasında müşterilerini tıraş etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Engellenen bilim adamları gerçeği ortaya çıkardı: İşte koronavirüsün perde arkası!
Gündem

Engellenen bilim adamları gerçeği ortaya çıkardı: İşte koronavirüsün perde arkası!

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, koronavirüsün ortaya çıkışıyla ilgili hazırlanan 22 sayfalık bir raporda, ABD ve Çin’le ilgili..
Haşlanmış patates nasıl değerlendirilir? Önceden kalan patatesten püre tarifi
Kadın - Aile

Haşlanmış patates nasıl değerlendirilir? Önceden kalan patatesten püre tarifi

Bir gün önce haşlanan patatesten püre olur mu? Kimi zaman salatalar için kimi zaman da mide ve bağırsak sorunları sebebiyle evlerimizde bolc..
Türk SİHA'ları o ülkede üretilecek! Son aşamaya gelindi
Teknoloji

Türk SİHA'ları o ülkede üretilecek! Son aşamaya gelindi

Ukrayna Hükümeti Bakanlar Kurulu, Türk SİHA'larının üretimi için kurulacak olan tesise arazi tahsisi işlemlerini başlatıyor.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay