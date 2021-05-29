Terörist İsrail'in saldırılarında Gazzeli berberin dükkanı yerle bir oldu
Filistinli berber Abdullah Elzavra'nın tek geçim kaynağı olan kuaför dükkanı terörist İsrail'in son saldırılarında yerle bir oldu.
İşgalci İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından, Gazze'de günlük hayat normale dönmeye başladı.
Filistinli berber Abdullah Elzavra'nın tek geçim kaynağı olan kuaför dükkanı işgalci terörist İsrail'in son saldırılarında yerle bir oldu.
Elzavra, enkaza dönmüş dükkanının moloz yığınları arasında müşterilerini tıraş etti.