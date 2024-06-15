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Dünya Terörist İsrail'in f*hişesinden camide hakaret paylaşımları
Dünya

Terörist İsrail'in f*hişesinden camide hakaret paylaşımları

Yeniakit Publisher
2024-06-15 13:07:00 - 2024-06-15 13:08:46
Terörist İsrail'in f*hişesinden camide hakaret paylaşımları

Amerika'da hemşirelik yapan, Filistinlilere duyduğu nefretten dolayı yıllar önce İsrail'e gelerek orduya katılan "Yael Sendler" adlı bir ABD vatandaşı kadın, Refah'ta bombalanan bir camide Hz. Muhammed'e hakaret yazılarını paylaştı.

7 Ekim'den bu yana Gazze'yi vuran İsrail, Mayıs ayı başında saldırı başlattığı Refah şehrinin de büyük bir kısmını yok etti.

İsrail ordusunda görev yapan "Yael Sendler" isimli bir ABD vatandaşının füzelerin yıktığı bir caminin içinden paylaştığı fotoğraflar ise büyük tepki çekti.

Sendler'in tepkiler üzerine kısa sürede sildiği fotoğraflarda, caminin duvarlarına Hz. Muhammed'e hakaret içeren yazılar yer alıyordu. Duvarda, Hz. Muhammed'in pedofili olduğu ifade edilmiş.

AMERİKA'DA HEMŞİRELİK YAPIYORMUŞ
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD'nin en büyük Müslüman sivil toplum kuruluşu CAIR, Sendler'in paylaştığı fotoğraflara tepki gösterdi. CAIR, Biden yönetiminden olayı soruşturmasını istedi.

Sendler'in Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde zamanında hemşirelik yaptığı, yıllar önce İsrail'e gelip orduya katıldığı ve Kaliforniya'daki hemşirelik lisansının hala devam ettiği belirlendi.

FİLİSTİN NEFRETİ

Filistinlilere karşı büyük bir nefret beslediği ortaya çıkan Sendler'in, 2016 yılında attığı bir tweet'te "Nefret ettiğim herkesi vurmak yasal olsaydı İsrail içinde Filistin diye bir şey olmazdı. Merhamet edilmeyecek, umurumda bile değil. " diye yazdığı tespit edildi.

Bunların yanı sıra, Sendler'ın, Gazze'nin yok edilmesini ve Filistinlilerin öldürülmesini istediği tweet'ler de ortaya çıktı.

Kaynak: Haber7

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