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Dünya

Terörist İsrail'in arkasında kim var? Rusya dünyaya duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-10-18 01:34:00 -
Terörist İsrail'in arkasında kim var? Rusya dünyaya duyurdu

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, İsrail terör örgütünün Gazze'deki hastane saldırısının nihai sorumlusunun ABD olduğunu söyledi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Gazze'deki hastane saldırısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Medmedev'in açıklamalarından satır başları:

Gazze Şeridi'nde bir hastaneye yapılan korkunç saldırı açıkça savaş suçudur.

Hastane saldırısının nihai sorumlusu ABD'dir.

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