  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Azerbaycan'a ait askeri helikopter Giresun sahiline zorunlu iniş yaptı
Sultanbeyli’de pazarcıların taşlı sopalı kavgası!
Çalhanoğlu 32 milyon Euro'yu geri çevirdi
“Ortadoğu’da adil barış” çağrısı
Dünya Terörist İsrail'den ateşkes kararı
Dünya

Terörist İsrail'den ateşkes kararı

Terörist işgalci İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze'de tek taraflı ateşkesi onayladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 22:33:00 - 2021-05-20 22:36:31
Terörist İsrail'den ateşkes kararı

Terörist İsrail Güvenlik Kabinesi, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tek taraflı ateşkes ilan edilmesi önerisini oyladı.

Ateşkesin bu gece saat 02.00'de başlayacağı bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, yerel saatle 19:00'da toplanan İsrail Güvenlik Kabinesinin Gazze'de ateşkese varılmasını görüşeceğini yazmıştı. Aynı haberlerde, Gazze'de ateşkese varılması için yapılan görüşmelerde 24 saat içinde ilerleme kaydedilmesi beklendiği belirtilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Artık açıklama bekleniyor! Doğal gaz ve petrolde müjde
Ekonomi

Artık açıklama bekleniyor! Doğal gaz ve petrolde müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü doğal gazda müjde açıklamalarının ardından yeni müjde merak konusu oldu.
Hadi Özışık'ın görevine son verildi
Medya

Hadi Özışık'ın görevine son verildi

Sedat Peker'in görüntülü görüşmelerini sosyal medya hesabından ifşa etmesinin ardından Hadi Özışık'ın, tv100'de yorumcu olarak katıldığı pro..
Bakan Soylu duyurdu: Onun nerede olduğunu biliyoruz
Siyaset

Bakan Soylu duyurdu: Onun nerede olduğunu biliyoruz

Thodex yöneticisi Fatih Özer hakkında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim kanaatimiz Arnavutluk'ta. Başka ülkeye geçtiği noktasın..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay