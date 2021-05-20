Terörist İsrail'den ateşkes kararı
Terörist işgalci İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze'de tek taraflı ateşkesi onayladı.
Terörist İsrail Güvenlik Kabinesi, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tek taraflı ateşkes ilan edilmesi önerisini oyladı.
Ateşkesin bu gece saat 02.00'de başlayacağı bildirildi.
Yerel basında çıkan haberlerde, yerel saatle 19:00'da toplanan İsrail Güvenlik Kabinesinin Gazze'de ateşkese varılmasını görüşeceğini yazmıştı. Aynı haberlerde, Gazze'de ateşkese varılması için yapılan görüşmelerde 24 saat içinde ilerleme kaydedilmesi beklendiği belirtilmişti.