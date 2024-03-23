  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti’de, uçan kuştan bile haberi olan Abdulkadir Selvi, emeklilere bu müjdeyi verdi! Tüm Türkiye’ye hayırlı olsun

Ramazan ayının en güzel haberi! Ünlü içki markası iflas eetti

Cem Küçük’ün canlı yayınında ağzından kaçırdı! Emekliye ek zam tarihi belli oldu

2 milyar metreküp Türkmen gazı Türkiye'ye taşınacak

81 il imsakiye! Bugün iftar kaçta? Yarın sahur kaçta?

Necmettin Batırel ilk kez bu kadar emin konuştu: Yazın bunu, dolar o tarihte 28 lira olacak

Her seçim aday koyup geri çekmeseler kimse adını bilmeyecek! Adalet Partisi haber olmayı başardı

Bakan Fahrettin Koca resmen açıkladı! Hastane randevularında yeni dönem

O sene çok keyifli geçecek… Bir yılda iki kez Ramazan yaşayacağız!

Bir anda dünya gündemine oturdu! Moskova’daki saldırıda korkunç bilanço
Dünya Terörist İsrail yardım bekleyen sivilleri vurdu
Dünya

Terörist İsrail yardım bekleyen sivilleri vurdu

Yeniakit Publisher
2024-03-23 16:54:00 -

İsrailli teröristlerin Gazze Şeridi'nde yardım bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırısında en az 7 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzey kesimindeki Gazze kenti merkezinde bulunan Kuveyt Kavşağı'nda yardım tırlarının gelişini bekleyen Filistinlilere topçu atışıyla saldırı düzenledi.

Onlarca kişinin bulunduğu noktaya düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail ordusu, 19 Mart'ta da Kuveyt Kavşağı'nda insani yardımlara eşlik etmek için bekleyen yerel ekipleri hedef almış, saldırıda 23 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Aynı şekilde İsrail ordusunun, Kuveyt Kavşağı yakınında 14 Mart'ta insani yardım tırlarını bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucunda 20 kişi ölmüş, 155'ten fazla kişi yaralanmıştı.

Gazze kentinin güneyinde 29 Şubat'ta da Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlilere yapılan saldırıda 118 kişi ölmüş, 760 kişi yaralanmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Katar medyası rezil görüntüleri yayınladı: Alçak İsrail'in silahsız 4 gence saldırdığı anlar
Katar medyası rezil görüntüleri yayınladı: Alçak İsrail'in silahsız 4 gence saldırdığı anlar

Gündem

Katar medyası rezil görüntüleri yayınladı: Alçak İsrail'in silahsız 4 gence saldırdığı anlar

Filistin'i haritadan silmek istiyorlar! İsrail'den son dakika kara harekatı açıklaması
Filistin'i haritadan silmek istiyorlar! İsrail'den son dakika kara harekatı açıklaması

Gündem

Filistin'i haritadan silmek istiyorlar! İsrail'den son dakika kara harekatı açıklaması

İsrail'den Heron İHA'lar ile Türkiye'ye büyük tuzak! Alçaklığın en büyüğünü yapmışlar
İsrail'den Heron İHA'lar ile Türkiye'ye büyük tuzak! Alçaklığın en büyüğünü yapmışlar

Gündem

İsrail'den Heron İHA'lar ile Türkiye'ye büyük tuzak! Alçaklığın en büyüğünü yapmışlar

İsrail aylar önce Rusya'yı tehdit etmişti
İsrail aylar önce Rusya'yı tehdit etmişti

Dünya

İsrail aylar önce Rusya'yı tehdit etmişti

İsrail Dışişleri Bakanı’ndan Erdoğan’a büyük alçaklık! Hadi oradan namussuz herif
İsrail Dışişleri Bakanı’ndan Erdoğan’a büyük alçaklık! Hadi oradan namussuz herif

Dünya

İsrail Dışişleri Bakanı’ndan Erdoğan’a büyük alçaklık! Hadi oradan namussuz herif

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23