Terörist İsrail askerlerinden Gazze'ye destek gösterilerine müdahale: Yaralılar var
Terörist İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde, saldırı altındaki Gazze Şeridi’ne destek amacıyla düzenlenen gösterilere gerçek ve plastik mermilerle müdahalesinde 6 Filistinli yaralandı.
Terörist İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde, saldırı altındaki Gazze Şeridi’ne destek için düzenlenen gösterilere gerçek ve plastik mermilerle müdahalesinde 6 Filistinli yaralandı.
Filistinliler, akşam saatlerine doğru Batı Şeria’nın Ramallah, Nablus ve El-Halil kentlerinin çevresindeki işgalci İsrail'in kontrol noktaları yakınlarında Gazze Şeridi’ne destek gösterileri düzenledi.
Terörist İsrail askerleri göstericileri dağıtmak için gerçek ve plastik mermiyle müdahalede bulundu.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, işgalci İsrail askerlerinin müdahalesinde 4 Filistinlinin gerçek, 2’sinin de plastik mermiyle yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, Ramallah’taki Filistin Tıp Merkezine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Terörist İsrail güçlerinin 10 Mayıs'tan bu yana Batı Şeria'da düzenlenen Gazze'ye destek gösterilerine müdahalesinde 19 Filistinli hayatını kaybetmişti.