Terörist İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
Terörist İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da saldırı altındaki Gazze Şeridi’ne destek amacıyla düzenlenen gösterilere müdahalesinde bir Filistinli hayatını kaybetti.
Terörist İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da saldırı altındaki Gazze Şeridi’ne destek amacıyla düzenlenen gösterilere müdahalesinde bir Filistinli yaşamını yitirdi.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, terörist İsrail askerlerinin Batı Şeria’nın El Halil kentine bağlı El-Arrub Filistin Mülteci Kampı'nda düzenlenen gösteriye müdahale ettiği bildirildi.
Açıklamada, işgalci terörist İsrail askerlerinin gerçek mermiyle gerçekleştirdiği müdahalede Filistinli Ubeyde Ekrem Cevabire'nin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Terörist İsrail güçlerinin akşam saatlerine doğru işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde, saldırı altındaki Gazze Şeridi’ne destek amacıyla düzenlenen gösterilere gerçek ve plastik mermilerle müdahalesinde 8 Filistinli yaralanmıştı.
Siyonist İsrail güçlerinin 10 Mayıs'tan bu yana Batı Şeria'da düzenlenen Gazze'ye destek gösterilerine müdahalesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.