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Dünya

Terörist Hafter'e bir darbe daha: Hepsi yok edildi

Libya’nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı birliklerin Mitiga Uluslararası Havaalanı çevresinde, darbeci general Hafter milislerine ait 3 askeri aracı imha ettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 14:18:00 -
Terörist Hafter'e bir darbe daha: Hepsi yok edildi

Libya’nın BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH’ye bağlı birlikler, "Öfke Volkanı" operasyonu kapsamında ilerleyişi sürüyor. UMH birliklerinin, Mitiga Uluslararası Havaalanı (Trablus Havaalanı) çevresinde kontrolü sağladığı duyurulmuştu.

DHA'nın Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislere ait 3 askeri araç top atışlarıyla imha edildi.

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