Terörist Hafter'e bir darbe daha: 13 Kaniyat milisi yakalandı

Libya’yı ele geçirmek için başkent Trablus’a yönelik harekat başlatan ve bazı bölgelerin yönetimini eline alan terörist Halife Hafter, geçtiğimiz haftalarda imzalanan ateşkese rağmen rahat durmuyor. Ateşkesi tanımayan Hafter, saldırılarına devam ediyor. Libya’nın meşru hükümetine bağlı ordu ise, Hafter’e karşı amansız mücadele yürütüyor.

Son olarak Libya ordusunun terörist Hafter’e bağlı milislere yönelik yürüttüğü “Öfke Volkanı Operasyonu” sırasında, teröristlerin elinden alınan Terhune şehrinde 13 Kaniyat milisinin yakalandığı açıklandı.

Öfke Volkanı Operasyonu Basın Birimi tarafından yapılan açıklamada, Hafter’e bağlı Kaniyat unsurlarının Nisan 2019’dan bu yana başlattığı ve 14 ay süren saldırılar sırasında çeşitli cinayet ve insan kaçırma suçlarından sorumlu oldukları hatırlatıldı.