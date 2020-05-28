  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Terörist Hafter'e bir darbe daha

Libya ordusu başkent Trablus’un güneyinde darbeci Hafter milislerinin bulunduğu bölgelere operasyonlarını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 15:05:00 -
Terörist Hafter'e bir darbe daha

Libya ordusu tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu'nun resmi Facebook hesabından yapılan açıklamaya göre, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter milislerine ait 3 zırhlı araç imha edildi.

Açıklamada, kullanılamaz hale getirilen zırhlı araçların Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından Hafter milislerine verilen araçlardan olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada ayrıca Ayn Zara ve Vadi Rabi bölgelerinde yeni mevzilerin kazanıldığı kaydedildi.

Libya ordusu ramazan ayının son günlerinde başkentin güneyindeki Yermük, Hamza ve Tikbali askeri kamplarını Hafter milislerinin elinden geri alarak Trablus eski havaalanına doğru ilerlemeye başlamıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı